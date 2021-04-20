Антон Семейкин: «Обеспечение безопасности ТЭК всегда будет актуальной и важной задачей как для государства, так и для компаний»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 апреля. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин в интервью газете «Энергетика и промышленность России» рассказал о противостоянии киберугрозам и о системном подходе к защите компаний отрасли.

Антон Семейкин отметил, что единые параметры экономической безопасности для компаний ТЭК сформированы и продолжают формироваться правовым полем.

«Среди них – повышение качества состояния безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК, в которой особое внимание уделяется кибербезопасности таких объектов, улучшение состояния платёжной дисциплины, а также создание условий для увеличения объёма инвестиций в отрасль и снижения её воздействия на экологию. Кроме того, к таким единым параметрам несомненно стоит отнести импортозамещение, совершенствование оценки и прогнозирования обеспеченности ТЭК квалифицированными кадрами, и, конечно, развитие системы профилактики правонарушений в ТЭК», – пояснил он.

Говоря о кибербезопасности, Антон Семейкин отметил, что имеющиеся в стране отечественные разработки в части систем информационной защиты уверенно продвигаются на российский рынок и соответствуют требованиям сегодняшнего дня.

«Ни для кого не секрет, что отечественные антивирусные программные средства одни из лучших в мире. Кроме того, сейчас активно разрабатываются и предлагаются заказчикам системы управления событиями информационной безопасности, на базе которых строятся системы информационной безопасности компаний. Тут следует отметить положительный результат проведённой процедуры категорирования критической информационной инфраструктуры – на значимых объектах КИИ ТЭК начался процесс создания систем защиты в соответствии с требованиями российских регуляторов. А это значит, что началась увеличиваться доля средств защиты российского производства», – пояснил он.

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