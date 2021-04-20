А. Епишин принял участие в дискуссии ПАСЕ на тему «Борьба с налоговой несправедливостью: работа ОЭСР по налогообложению цифровой экономики»

Source: Russia – Council of the Federation

В целом мы поддерживаем подход, определяющий новое основание для налогообложения и правила распределения прибыли в условиях цифровизации, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области принял участие в дискуссии на тему «Борьба с налоговой несправедливостью: работа ОЭСР по налогообложению цифровой экономики» на профильной Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и правам человека. Эта же тема была рассмотрена в ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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«Российская Федерация, как и международное сообщество в целом, пришли к пониманию того, что существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний в настоящее время приводят к тому, что эффективная ставка обложения их прибыли оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей ввиду незначительного физического присутствия цифровых компаний в стране резиденства пользователей их услуг», — заявил парламентарий.

Эти проблемы послужили триггером для разработки на международном уровне Единого подхода к принципам налогообложения прибыли цифровых компаний, определяющего общие правила

По словам Андрея Епишина, эти проблемы послужили триггером для разработки на международном уровне Единого подхода к принципам налогообложения прибыли цифровых компаний, определяющего общие правила, где облагать прибыль таких компаний и какую часть их прибыли.

Сенатор пояснил, что Российская Федерация поддерживает и принимает участие в работе Организации экономического сотрудничества и развития и Совместной рабочей группы ОЭСР и G20 (Inclusive Framework) в направлении выработки Общего решения проблем в сфере налогообложения, вытекающих из цифровизации экономики. Данная работа воплотилась в двух документа Pillar 1 (Направление 1) и Pillar 2 (Направление 2). Российская Федерация приветствует стремление ОЭСР и Инклюзивного органа к достижению многостороннего решения к июлю 2021 г.

Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Александр Башкин

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Владимир Кожин

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Александр Башкин

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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«Мы в целом поддерживаем Единый подход (Pillar 1), который определяет новое основание для налогообложения и новые правила распределения прибыли в условиях цифровизации. При этом Российская Федерация подтверждает изначальный подход о том, что доходы от реализации сырьевых товаров и товаров мировой биржевой торговли, даже если они реализуются конечным потребителям, должны быть исключены из периметра действия Pillar 1», — сказал Андрей Епишин.

Сенатор обратил внимание на особую позицию Российской Федерации по вопросу введения обязательного института предупреждения и разрешения споров (наднационального арбитража) особенно в части налоговых споров, не возникающих из нового подхода Pillar 1. «В силу последовательной политики Российской Федерации на международном уровне, которая заключается в не включении арбитражных положений в международные налоговые договоры, у нас вызывает озабоченность вопрос об обязательном применении решений согласительных панелей в национальном законодательстве нашей страны», — подчеркнул он.

В то же время, добавил Андрей Епишин, Россия поддерживает документ, посвященный остальным вопросам Плана BEPS (Pillar 2) и определяющий принцип, согласно которому крупные компании, оперирующие на международном уровне, должны платить налог не ниже минимальной эффективной ставки, вне зависимости от юрисдикции расположения штаб-квартиры или от юрисдикции ведения деятельности.

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