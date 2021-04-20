А. Клишас принял участие в Десятом Евразийском антикоррупционном форуме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветственное слово Председателя СФ В. Матвиенко.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в Десятом Евразийском антикоррупционном форуме на тему «Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции», состоявшемся в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

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Мероприятие открыла директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

Были оглашены приветственные слова Президента России, руководителей федеральных органов государственной власти.

Приветственное слово Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга озвучил Андрей Клишас.

«Коррупция – эта глобальная проблема, с которой сталкиваются все государства, и важнейшей стратегической задачей для ее решения является совершенствование законодательства о противодействии коррупции и практики его применения», — говорится в приветственном слове главы верхней палаты парламента.

В своем выступлении Андрей Клишас отметил, что Конституция – политико-правовой документ и пределы конституционно-правового регулирования определяются той стадией, которое проходит общество в своем развитии. «Мы должны будем перейти от набора формальных правил, установленных антикоррупционным законодательством к анализу содержания предмета правоотношения, например, выявлению конфликта интересов – данный вопрос лежит в основе всех антикоррупционных ограничений», – сказал сенатор.

В этом случае, по мнению Андрея Клишаса, эффективность работы по противодействию коррупции будет выше, количество затрат усилий — меньше, а удовлетворенность в обществе от проводимой работы — больше.

В ходе мероприятия выступили Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов, заместитель Генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу, ректор Университета прокуратуры РФ Оксана Капинус, представители Генеральной прокуратуры РФ, российских и зарубежных научных и образовательных организаций.

Одной из целей форума является междисциплинарный обмен научными знаниями и практическим опытом в различных сферах противодействия коррупции между ведущими отечественными и зарубежными учеными, экспертами и практиками.

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