Вопросы цифровой трансформации подготовки спортивного резерва обсудят в Сочи

Source: Russia Ministry of Sport

21-23 апреля в Сочи (Краснодарский край) пройдёт стратегический семинар «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва».

В мероприятии примут участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты спортивных федераций, профессиональные спортсмены, руководители и специалисты спортивных организаций из более 18 субъектов Российской Федерации. Участники обсудят вопросы развития автоматизированной информационной системы «Мой спорт» (АИС «Мой спорт»), а также приложений «Тренер» и «Спортсмен».

Пилотный проект «Мой спорт» успешно стартовал в 20 регионах страны. Он направлен на повышение качества планирования тренировок и соревнований, учёта спортивных результатов, присвоения спортивных разрядов и званий, сбора статистической отчётности. Проект «Мой спорт» создаёт единый цифровой контур физической культуры и спорта, включает электронный паспорт спортсмена, а также единую цифровую систему, которая обеспечивает сбор, анализ и распространение передового опыта и практик развития физической культуры и спорта.

Семинар «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва» затронет комплекс вопросов, связанных с реализацией Указа Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, а также созданием единого цифрового контура физической культуры и спорта.

Мероприятие проводится организацией «Мой спорт» при партнёрстве Министерства спорта Российской Федерации, участии Администрации Краснодарского края, города-курорта Сочи, а также органов государственного управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации.

Спикерами семинара станут заместитель Министра спорта Российский Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский, директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков, руководитель Департамента любительского баскетбола Российской федерации баскетбола Алексей Саврасенко, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и другие.

Контакты для СМИ: Наталья Лебедева, pr@company.moisport.ru

Координатор: Кирилл Лемех, +7 (918) 203-56-11

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Программа стратегического семинара «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва»

1 день

Среда, 21 апреля

До 17.00 – Заезд участников

18.00-18.30 – Приветственное слово, открытие

2 день

Четверг, 22 апреля

10.00-12.00 – Круглый стол «Цифровизация процесса подготовки спортсменов»

12.30-14.00 – Работа в группах

15.00-16.30 – Круглый стол «Переход к цифровой модели управления спортом»

17.00-19.00 – Круглый стол «Прикладные решения цифровизации спорта»

3 день

Пятница, 23 апреля

10.00-11.30 – Подведение итогов, закрытие семинара

Пресс-служба Минспорта России

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