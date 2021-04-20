Воспоминания о работе со станцией «Салют-1» космонавта, советника генерального директора РКК «Энергия» Александра Александрова

Source: Russia Federal Space

Воспоминания о работе с долговременной орбитальной станцией «Салют-1», которой вчера исполнилось 50 лет с момента запуска, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, советника генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александра Павловича Александрова.

С начала эксплуатации первой долговременной орбитальной станции (ДОС) «Салют» я работал в группе анализа деятельности экипажа евпаторийского Центра управления полетом, отвечая за контроль работы космонавтов и их безопасность. А в 1975-1976 годах я занимался сопровождением полета экипажей ДОС «Салют-4» уже в подмосковном Центре управления полетом, введенном в строй к началу международной программы «Союз — Аполлон».

Для большинства из нас, космонавтов и сотрудников ЦКБЭМ, это была очень важная программа, которая продолжалась достаточно долгое время. То есть начиная с 1971 года и до конца 1980-х годов это все были практически «Салюты». Несмотря на то, что в 1986 году началась программа «Мир», она оставалась полным продолжением станций серии «Салют». Эта программа началась в 1970 году с идеи наших проектантов, в том числе Константина Петровича Феоктистова, которые предложили построить свою станцию на конструкционной базе КБ Машиностроения, создаваемой в то же время под руководством Владимира Николаевича Челомея. У него была своя программа орбитальных пилотируемых станций, из которой нам требовалась лишь обечайка корпуса безо всякого содержимого. Менее чем за год нами был разработан проект, но было понятно, что совершенно новые системы управления, двигателей и другого оборудования создать с нуля невозможно. Поэтому для своей орбитальной станции мы использовали имеющиеся в нашем распоряжении технические средства уже существующих кораблей «Союз» и лунных комплексов. Станцию также оснастили научной аппаратурой, разработанной совместно с ведущими институтами Академии наук СССР — от астрофизики и медицины до различных прикладных экспериментов.

Все с большим энтузиазмом занялись разработкой ДОС — первого в мире космического дома для длительного пребывания человека за пределами Земли. Это была большая новинка, которую необходимо было освоить на околоземной орбите, прежде чем двигаться дальше. Надо сказать, что этот опыт был получен после рекордного по продолжительности полета Виталия Севастьянова и Андрияна Николаева на борту корабля «Союз-9». Тогда они провели 18 суток безо всяких тренажеров в десятикубометровой кабине маленького корабля и вернулись на Землю физически ослабленными. Располагая этой информацией, мы организовали на станции беговую дорожку и различные приспособления для жизни в состоянии невесомости. Плановая продолжительность первой экспедиции на станцию составляла 25 дней, и с нашей стороны была полная уверенность в ее успешном завершении без вреда для здоровья космонавтов.

Во время полета ДОС «Салют» к нам в Евпаторию приезжало множество специалистов — от проектировщиков станции до научных сотрудников, желающих получить данные о функционировании бортовых систем и результаты научных исследований. Вся работа Главной оперативной группы управления тогда только налаживалась, распределялась ответственность операторов связи, устанавливалась структура взаимодействия министерств и ведомств. В рабочих сменах Центра управления полетом принимали участие и космонавты, проходящие подготовку к полетам на ДОС. При этом каждые сутки полета экипажа на орбите постоянно возникали новые ситуации и появлялись вопросы к наземным специалистам. Были случаи, когда экипаж, например, докладывал: «Запах дыма! Дым идет из-под приборной доски, что делать?». В ответ мы даем команду все отключить, пока решается проблема. Отключали также и научную аппаратуру, если она была не готова к работе.

Запуск первой экспедиции в составе Владимира Шаталова, Алексея Елисеева и Николая Рукавишникова на борту корабля «Союз-10» состоялся всего через несколько дней после выведения первой ДОС. Экипаж выполнил автоматическое сближение, причаливание, и после касания штанги активного стыковочного агрегата произошел механический захват пассивным стыковочным механизмом станции. Однако стягивания механизмов корабля и станции не произошло по причине нештатной работы стыковочного механизма. Стыковка не состоялась, экипажу пришлось вернуться на Землю. Стыковочный агрегат следующего корабля, «Союз-11», пришлось срочно доработать, и вторая экспедиция успешно совершила стыковку, перейдя на борт станции в июне 1971 года. Таким образом, эксплуатация первой ДОС проходила в режиме живого эксперимента и практической отработки узлов и механизмов кораблей и станции.

Уже когда мы управляли полетом станции «Салют-1», наши коллеги приступили к разработке вариантов наращивания конструкции будущих ДОС, изучали новые идеи и технические решения для станций следующего поколения. Тогда же была создана специальная служба, ответственная за наземные испытания новых изделий. Они были совершеннее первой ДОС, которая и не рассчитывалась на длительный срок эксплуатации, как и ее системы жизнеобеспечения. В отсутствие кораблей снабжения заменить, например, расходные патроны системы регенерации кислорода было нечем — чем снарядили, с тем и летаем. А вот на ДОС следующих поколений таких ограничений не было — появились два стыковочных узла, обеспечивающих возможность наращивания станции в полете и стыковки не только с пилотируемыми «Союзами», но и грузовыми кораблями «Прогресс». Кроме того, они оснащались модернизированными системами управления и двигателями, новыми системами дозаправки и шлюзом для выхода в открытый космос, не говоря уже о повышении комфортности пребывания экипажей на борту станции.

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