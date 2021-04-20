Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный20.04.2021 18:26

В Амурской области пожароопасный период: Космический центр «Восточный» в режиме готовности

В Амурской области наступил пожароопасный сезон — решением руководства региона введён особый противопожарный режим. В рамках подготовки к пожароопасному периоду в Космическом центре «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») изданы соответствующие распорядительные документы, с работниками проведены внеплановые инструктажи на период действия особого режима.

В филиале ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» для оперативного реагирования в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций организовано взаимодействие с ФКУ «Специальное управление ФПС № 60 МЧС России», Управлением ГЗ и ПБ ЗАТО Циолковский, ГУ МЧС России по Амурской области. У дежурного находится информация о составе аварийных бригад, перечень вспомогательной техники. На период действия особого противопожарного периода, с целью обеспечения подвоза воды для нужд пожаротушения, а также для аварийно-спасательных и других неотложных работ в рамках иных ЧС, в филиале в постоянной технической готовности находится шесть единиц специальной техники.

Организована очистка территорий объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой растительности. В настоящий момент проводятся проверки на работоспособность внутреннего и наружного противопожарного водопровода.

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