В. Бондарев и А. Аренин совместно с депутатами Государственной Думы выступили с законодательной инициативой о поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области совместно с депутатами Государственной Думы Пискаревым В.И., Валеевым Э.А., Выборным А.Б. и Рыжаком Н.И. выступили с законодательной инициативой по вопросу совершенствования мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите Государственной границы Российской Федерации.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения направлены на уточнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите Государственной границы Российской Федерации. Такая возможность предусмотрена Законом Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации». При этом порядок привлечения и условия их участия определены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 339.

Анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите Государственной границы России, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики. Так, в ряде субъектов РФ членам добровольных народных дружин по защите Государственной границы РФ установлены социальные гарантии (льготы, компенсации и т. д.). В то же время в отдельных субъектах РФ подобная практика отсутствует, поскольку региональный законодатель не усматривает для этого правовых оснований.

Предлагается закрепить возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Кроме того, законопроект конкретизирует права органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления в данной сфере.

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