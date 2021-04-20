В. Матвиенко: Парламентарии возьмут под контроль финансирование проектов в сфере развития сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя СФ с тружениками социальной сферы села.

Будет усилен парламентский контроль за всеми расходами на финансирование развития сельских территорий. Сокращать расходы на эти цели недопустимо, при этом важно обеспечить рачительное использование выделенных средств.

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Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатели Комитетов СФ, сенаторы РФ, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, делегации 83 субъектов Федерации.

Совет Федерации внимательно следит за освоением федеральных средств, выделенных на реализацию госпрограммы, оно составило почти 97 процентов, рассказала спикер СФ. «Полагаем, что нужно увеличивать финансирование программы и её мероприятий. Важно также, чтобы сэкономленные в ходе реализации программы средства, а это миллиарды рублей, не возвращались в бюджет, а сохранялись в программе, резервировались для ее предложения».

За последние годы появилось немало интересных инициатив, которые показывают, что сёла живут и развиваются, становятся комфортнее, благополучнее, притягательнее, отметила Валентина Матвиенко. Она напомнила, что по итогам прошлогодней встречи была поставлена задача по созданию банка лучших проектов по развитию сельских территорий. «При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ разрабатывается специальный сайт, на котором будут собраны примеры самых успешных проектов со всей России».

В период ограничений, связанных с распространением коронавируса, именно жители сёл столкнулись с наибольшими трудностями в сфере образования и здравоохранения, при получении социальных услуг

Глава СФ отметила, что в период ограничений, связанных с распространением коронавируса, именно жители сёл столкнулись с наибольшими трудностями в сфере образования и здравоохранения, при получении социальных услуг. «В больших городах многие вопросы были решены с помощью цифровых технологий и Интернета. В сельских территориях его доступность пока намного ниже. Можно сказать, мы впервые так жёстко столкнулись с последствиями цифрового неравенства».

Совет Федерации вместе с Правительством и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций активно занимаются решением этой проблемы, сказала спикер СФ. «Рассчитываем, что в этом году ситуация серьёзно улучшится и стабильный Интернет придёт во все населённые пункты с численностью населения более 100 человек».

Она также предложила активнее использовать возможности телемедицины, что актуально для многих сельских территорий, особенно отдалённых. «Сегодня в рамках действующего законодательства они существенно ограничены. Уже подготовлены поправки в законодательство, которыми предлагается снять эти ограничения, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна всем жителям страны вне зависимости от места их проживания».

Крепкое село – основа устойчивости государства, в том числе экономической, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Мы просто обязаны переломить негативную тенденцию убыли сельского населения. Для этого нужно повышать уровень жизни на селе, создавать условия для занятости населения, сглаживать диспропорции развития города и села. На решение этой задачи направлены в том числе национальные проекты в социальной сфере».

По поручению Президента России в регионах реализуются программы модернизации первичного звена здравоохранения, расширяется практика оказания социальной помощи гражданам в рамках социального контракта, сказала глава верхней палаты парламента. «Особое значение для развития села имеет государственная программа комплексного развития сельских территорий. Она была принята при непосредственном участии Совета Федерации. Итоги первого года её реализации выглядят весьма оптимистичными. Сверхпопулярной стала льготная программа «Сельская ипотека», по которой за год жилищные условия улучшили 45 тысяч семей».

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Валентина Матвиенко

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Алексей Майоров и Андрей Яцкин

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Галина Карелова

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Геннадий Голов

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Андрей Яцкин

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Лилия Гумерова

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Алексей Майоров

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Инна Святенко

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Виктор Бондарев и Вячеслав Тимченко

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села

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Алексей Майоров

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Однако, отметила Валентина Матвиенко, эта программа пока остаётся недоступной для значительного числа граждан, проживающих на селе. Глава СФ предложила подумать о дополнительных мерах по поддержке индивидуального жилищного строительства, в частности, о включении в программу «Сельская ипотека» деревянного домостроения.

Отдельного внимания заслуживает проблема кадрового обеспечения села, указала Председатель СФ. «На данный момент поэтапно развивается система привлечения на село молодых специалистов. Уже работают программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Рассчитываем, что по нашей инициативе этот опыт в ближайшее время будет распространён на специалистов в области культуры и спорта, работающих на селе».

Важным направлением повышения занятости на селе является развитие малого и среднего бизнеса, народных промыслов, активизация несельскохозяйственных отраслей экономики, в том числе туризма, считает глава палаты регионов. «У нас множество мест, где можно найти свою «изюминку», создать узнаваемый бренд. Сегодня уже есть предложения внести изменения в законодательство в части создания условий для развития туристической деятельности на селе», — сказала глава верхней палаты.

С докладом выступила заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Участники совещания обсудили социальные вопросы развития села, повышения уровня и качества жизни, реализованные проекты и проблемы, которые волнуют жителей. Поднимались вопросы строительства сельских ФАПов, школ, клубов, домов культур, дорог, реализации инфраструктурных проектов, создания многофункциональных социокультурных центров, разработки и реализации проектов «Земский работник культуры» и «Земский тренер» и др.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации в адрес палат парламента, Правительства РФ, профильных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия По его словам, все положения резолюции прошлогодней встречи выполняются. «На особом контроле Комитета – работа по конкретным адресам социальных объектах на селе. Все они находятся в разной степени готовности. Наша задача – довести дело до конца», — подчеркнул глава профильного комитета СФ.

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