Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Сфера#Орбитальные группировки#Александр Блошенко20.04.2021 09:38

В России приступили к работам по программе «Сфера»

Головные исполнители приступили к работам по программе «Сфера», которая подразумевает создание новых многоспутниковых группировок связи и дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщил агентству ТАСС исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Головные исполнители по ключевым направлениям уже ведут работу. В частности, идет проектирование аппаратов для создания новых многоспутниковых группировок связи для предоставления услуг интернета вещей «Марафон» и широкополосного доступа «Скиф», — отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, проходят процедуры по доведению бюджетного финансирования и заключению контрактов. «Уже сформированы техзадания, просчитаны и понятны первоочередные работы», — сказал он. По его словам, контракты должны быть заключены в течение пары месяцев.

Кроме того, Александр Блошенко сообщил ТАСС, что спутники по программе «Сфера» должны стать первой полезной нагрузкой метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью.

«Как известно, параллельно Роскосмос разрабатывает программу „Сфера“, поэтому первой полезной нагрузкой ракеты-носителя „Амур“ будут спутники этой группировки», — отметил Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса напомнил, что ракета проектируется под определенную стоимость пусковой услуги (минимально — $22 млн), поэтому рассчитана и на иностранных заказчиков. «Как только мы защитим эскизный проект, будем готовы представить ракету широкой общественности в макетах, презентациях и обсуждать какие-то пусковые манифесты», — добавил он.

Госкорпорация «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос) в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур». Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя «Амур» планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

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