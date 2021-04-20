Д. Гусев: У Ненецкого автономного округа хороший потенциал для развития экспорта продукции оленеводства

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел рабочую встречу с руководителем одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Заполярного района.
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках поездки в регион провел рабочую встречу с руководителем одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Заполярного района Надеждой Каневой.
Обсуждались вопросы экономического развития сельхозкооператива и стоящие перед ним задачи. Надежда Канева рассказала, что это предприятие — один из лидеров среди оленеводческих хозяйств региона. Поголовье оленей здесь превышает 12 тыс. голов. В прошлом году объем полученной продукции составил свыше 264 тонн оленины.
На встрече также рассматривались возможности экспорта продукции оленеводства из Ненецкого автономного округа в страны Европейского союза.
Денис Гусев в рамках поездки в регион посетил сельскохозяйственные производственные кооперативы Заполярного района
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Денис Гусев провел рабочую встречу с руководителем одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Заполярного района Надеждой Каневой
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Денис Гусев в рамках поездки в регион посетил сельскохозяйственные производственные кооперативы Заполярного района
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Денис Гусев в рамках поездки в регион посетил сельскохозяйственные производственные кооперативы Заполярного района
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Денис Гусев в рамках поездки в регион посетил сельскохозяйственные производственные кооперативы Заполярного района
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Денис Гусев в рамках поездки в регион посетил сельскохозяйственные производственные кооперативы Заполярного района
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Ранее Денис Гусев обратился к Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать содействие в скорейшем завершении процедур по регионализации оленеводческих субъектов РФ для развития экспорта с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«У нашего региона хороший потенциал для развития экспорта продукции оленеводства на территорию стран-членов Евросоюза, однако отсутствие официального доступа к европейскому рынку не позволяет хозяйствам получать дополнительную прибыль от своей деятельности», — сказал сенатор.
Денис Гусев заверил, что будет следить за ситуацией по получению права допуска оленины в ЕС с предприятий, расположенных в регионе.