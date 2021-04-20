Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#РКЦ Прогресс#OneWeb#Космодромы#Восточный20.04.2021 14:34

Завершена общая сборка РКН «Союз-2.1б» с 36 КА OneWeb

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космический центр «Восточный» (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космический центр «Прогресс» — завершил общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б».

В соответствии с предстартовым графиком работ состыкованы космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат» и 36 новых космических аппаратов OneWeb под обтекателем) и третья ступень с «пакетом» (включающим первую и вторую ступени) ракеты-носителя. После завершения механической стыковки была выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования. В настоящее время ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат.

Запуск новой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 26 апреля 2021 года. Он станет третьим полностью коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома.

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