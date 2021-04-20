Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДНХ#Общественная палата#РКС20.04.2021 16:46

«Космические» дебаты молодых специалистов

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Общественной палаты Российской Федерации молодые ученые и специалисты обсудили будущее космической индустрии. В Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (г. Москва) состоялось второе заседание дебат-клуба, созданного участниками рабочей группы «Инновации и технологическое лидерство» Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие члены Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос», молодые специалисты центральной дирекции инфраструктуры РЖД, Россетти, Мосэнерго, Агентства стратегических инициатив, НТИ 2035, а также представители молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Заседание приурочено к 60-летию первого полета человека в космос и посвящено вопросам перспективного развития космической отрасли. Перед началом дискуссии для участников мероприятия ознакомились с экспозицией Центра «Космонавтика и авиация».

Они увидели макеты первого искусственного спутника Земли, космического корабля «Восток», орбитальных станций «Мир» и «Алмаз-Т», изучили уникальные образцы космической техники, ознакомились с мультимедийными материалами об отечественных космических достижениях, познакомились с исследованиями, которые связывают космос с медициной, астрофизическими исследованиями, жизнью и бытом космонавтов на околоземной орбите, узнали, как происходит подготовка к длительным космическим полетам.

Молодые специалисты также провели дискуссионное мероприятие в формате дебатов по обсуждению перспектив развития российский ракетно-космической индустрии. Среди вопросов, которые участники дебатов обсудили — добыча полезных ископаемых на других планетах, утилизация «космического мусора», перспективы использования роботов-космонавтов, роль искусственного интеллекта в космических полетах, вопросы развития частной космонавтики и перспективные направления развития космической отрасли.

«Было здорово пообщаться с коллегами из других компаний, познакомиться. Сами дебаты позволили по-новому взглянуть на вопросы развития ракетно-космической отрасли, услышать альтернативные точки зрения, а также потренироваться в аргументации, отстаивании своей позиции. Дискуссия проходила в очень динамичном темпе и надо было быстро реагировать на вопросы и мнение оппонентов. Несмотря на это хотелось, чтобы дискуссия продолжалась дольше, хотелось задать побольше вопросов», — отметила участница мероприятия, Любовь Ширяева, начальник отдела компании «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Лучшие участники мероприятия были отмечены памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» и Общественной палаты Российской Федерации.

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