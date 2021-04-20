К. Долгов: Внедрение российского ПО и программно-аппаратных комплексов позволит нашей стране достичь технологической независимости

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Цифровая экономика: актуальные вопросы обеспечения технологической независимости и безопасности Российской Федерации».

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел «круглый стол» на тему «Цифровая экономика: актуальные вопросы обеспечения технологической независимости и безопасности Российской Федерации».

Смотрите также

Сенатор отметил, что один из наиболее важных аспектов — создание и более активное внедрение российского программного обеспечения (ПО) и российских программно-аппаратных комплексов. «Понятно, что без этого невозможно достичь технологической независимости».

Константин Долгов напомнил о соответствующем поручении Президента Российской Федерации, которое касается увеличения закупок отечественного ПО, доли его использования органами государственной власти и организациями с государственным участием в 2020–21 гг., поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных технологий.

«Есть и другое поручение Президента – к 1 июля этого года разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее 10 отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их цифровой зрелости», — сказал парламентарий.

Константин Долгов отметил, что Правительством РФ совместно с министерствами и ведомствами предпринимаются большие усилия по управлению отраслью информационных технологий, формируются «сквозные» проекты по развитию российской радиоэлектроники и программного обеспечения, разработан ряд национальных проектов.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

1 из 6

Константин Долгов

2 из 6

Александр Пронюшкин

3 из 6

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

4 из 6

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

5 из 6

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

6 из 6

«Несомненно, основой технологической независимости является способность государства создавать необходимые сервисы, услуги, развивать ключевые направления построения цифровой экономики на базе собственных независимых программно-аппаратных решений, отечественных процессоров и операционной системы», — считает сенатор.

По его словам, сегодня российские производители в этой сфере готовы начать поставлять свою продукцию, однако важно создавать условия для внедрения таких систем, развивать совместную работу производителей и регуляторов.

«Необходимо продолжать работу по ужесточению требований к заказчикам в соответствии с законодательством, в целях обеспечения закупок исключительно у российских производителей программно-аппаратных решений, особенно если эти решения планируются к поставке в рамках национальных проектов или в интересах объектов критической информационной и инженерной инфраструктуры», — сказал Константин Долгов.

При этом, добавил сенатор, потребители такой продукции также должны получать дополнительные преференции. Это касается системных операторов, «якорных» заказчиков решений, для которых должен быть сформирован механизм субсидирования закупок российской продукции.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в своем выступлении отметил, что за 2020 г. и начало текущего года в стране сформирована эффективная программа развития цифровой экономики. «Практически в десять раз вырос бюджет государственной программы развития радиоэлектронной промышленности, утверждены все базовые нормативные документы, сформированы «сквозные» проекты по всем отраслям экономической деятельности», — сказал он.

В ходе «круглого стола» также выступили директор Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития РФ Василий Пушкин, заместитель директора Департамента информационных технологий Аппарата Правительства РФ Андрей Заренин, директор Департамента развития отрасли ИТ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Никитин и др.

В мероприятии также приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области представители ряда российских компаний и общественных организаций.

По итогам «круглого стола» подготовлены рекомендации, направленные на совершенствование поддержки разработчиков и производителей российских аппаратно-программных решений, а также механизмов обеспечения технологической независимости и безопасности Российской Федерации.

MIL OSI