Л. Гумерова: Сенаторы находятся в плотном взаимодействии с руководством РАН по ключевым вопросам развития законодательства в сфере науки

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступила на Общем собрании членов Российской академии наук.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в Общем собрании членов Российской академии наук. Рассматривались вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности РАН по реализации государственной научно-технической политики, важнейших научных достижений, полученных российскими учеными в 2020 г.

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Как отметила Лилия Гумерова, сенаторы находятся в плотном взаимодействии с руководством РАН по ключевым вопросам развития законодательства в сфере науки. Она напомнила, что в ноябре 2018 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и РАН, налажена системная и плодотворная совместная работа.

По мнению сенатора, в проходящий в стране по Указу Президента РФ Год науки и технологий российская наука призвана стать главным драйвером развития государства. «Сегодня РАН — это не только хранитель 300-летних традиций отечественных научных школ и координатор производства фундаментальных знаний. Академия смогла занять важное место в национальной системе стратегического управления наукой, которая была создана в стране за последние годы», — отметила она.

Лилия Гумерова сообщила о совместной с РАН работе по подготовке к предстоящим парламентским слушаниям «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста». «Инициатива проведения парламентских слушаний исходила от президента РАН Александра Сергеева и была поддержана Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Тема слушаний особенно актуальна в связи с задачами по прорывному развитию страны», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова проинформировала о состоявшихся в текущем году в СФ «правительственных часах» с участием Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Мы передали Дмитрию Чернышенко предложение ученых рассмотреть возможность выведения закупок реагентов и расходных материалов для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ из‑под действия закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В случае принятия такое решение стало бы знаковым в Год науки и технологий», — пояснила сенатор.

Глава Комитета СФ также коснулась вопросов повышения эффективности института интеллектуальной собственности — внесения изменений во вторую и четвертую части Гражданского кодекса РФ.

В числе прорабатываемых сегодня законодательных изменений Лилия Гумерова назвала закрепление статуса научно-образовательных центров мирового уровня, развитие международного научного сотрудничества, повышение эффективности использования потенциала наукоградов РФ и др.

«Уверена, что и предстоящие парламентские слушания внесут весомый вклад в повестку законотворческой работы», — заключила парламентарий.

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