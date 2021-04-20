Минфин России и Минэнерго России согласовали параметры корректировки демпфера на моторные топлива

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 апреля. – Минфин России и Минэнерго России согласовали законопроект о корректировке параметров демпфирующего механизма для внутрироссийского топливного рынка. Поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в Правительство РФ.

Демпфирующий механизм, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка нефтепродуктов, начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его эффективной работе, рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет.

В текущих макроэкономических условиях из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть Правительством РФ было принято решение о донастройке механизма демпфера для удержания розничных цен на топливо в пределах инфляции и поддержания экономики нефтепереработки.

Внесённый в Правительство законопроект предусматривает снижение индикативной цены автомобильного бензина в формуле демпфирующего механизма с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года на 4000 рублей за тонну по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 – на 2700 рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе. С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Помимо этого, предполагается снижение с 5% до 3% ежегодной индексации базовых цен для расчёта демпфера по дизельному топливу, начиная с 1 января 2022 года.

Это позволит увеличить объём компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, за счёт чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

Общий объём расходов бюджета, возникающих при предлагаемой корректировке демпфера, составит 350 млрд рублей за период 2021-2023 годов. В соответствии с достигнутыми договорённостями, примерно половина расходов бюджета будет компенсирована за счёт увеличения НДПИ на нефть (изменение величины НБУГ в формуле расчёта НДПИ). Впрочем, рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний: величина компенсации корректировки демпфера отраслью не превысит 1,4% от прогнозной EBITDA за период 2021-2023 годов по пяти крупнейшим вертикально-интегрированным нефтяным компаниям.

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