Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 апреля. – Минэнерго России ведёт доработку проекта Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года, рассказал Павел Сниккарс в рамках круглого стола комитета Государственной Думы по энергетике.

В числе ключевых аспектов госполитики в этой сфере заместитель Министра назвал повышение эффективности и результативности всех уровней управления в электросетевом комплексе, максимальное использование преимуществ централизованных энергосистем, долгосрочность и неизменность тарифных решений.

По словам Павла Сниккарса, в проработке находятся такие вопросы как льготное техприсоединение, оптимизация загрузки электросетевого комплекса, консолидация территориальных сетевых организаций. Также стоит задача по совершенствованию системы планирования развития электросетевого комплекса на федеральном и региональном уровне.

«Мы считаем, что нужно сделать акцент в разработке систем перспективного планирования развития электроэнергетики на «Системного оператора» и усилить его роль, а также по образу и подобию рассмотрения схем теплоснабжения создать инструмент снятия разногласий в случае их появления, чтобы не принимать неоптимальных решений», – сообщил Павел Сниккарс.

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