М. Павлова обсудила вопросы применения законодательства о банкротстве физических лиц в Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в «круглом столе» на тему «Применение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным вопросам их добросовестности».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Применение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным вопросам их добросовестности».

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На мероприятии обсуждались тенденции рассмотрения Арбитражным судом Челябинской области дел о несостоятельности (банкротстве) физических лиц за последние три года, проблемы правового регулирования банкротства граждан внесудебным и судебным порядками, критерии оценки добросовестности граждан – должников, случаи отказа судом в освобождении гражданина от исполнения обязательств по завершении процедуры банкротства.

Маргарита Павлова в своем выступлении рассказала о законопроекте, совершенствующем процедуру внесудебного банкротства физических лиц. Законодательная инициатива разработана парламентарием в соавторстве с сенаторами Российской Федерации Андреем Кутеповым КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и Алексеем Синицыным. СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

«Закон о внесудебном банкротстве обошел стороной наиболее незащищенные категории, для которых изменения были самыми нужными — пенсионеров, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Наличие пенсии не позволяет стать участником процедуры внесудебного банкротства, потому что денежные средства, получаемые в качестве пенсии, относятся к имуществу должника. Государство выделяет дополнительные деньги к пенсии, а пожилые люди тратят их на погашение все возрастающих долгов», — отметила Маргарита Павлова.

Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Применение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным вопросам их добросовестности»

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Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Применение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным вопросам их добросовестности»

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Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Применение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным вопросам их добросовестности»

3 из 4

Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Применение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным вопросам их добросовестности»

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«В этой связи коллективом сенаторов подготовлен и направлен для отзыва в Правительство РФ законопроект, дополняющий пункт 1 статьи 223.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», — сообщила парламентарий.

По ее словам, законопроект предусматривает, что внесудебным банкротством смогут воспользоваться граждане, у которых единственный доход — страховая пенсия по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, и размер таких доходов не превышает в месяц двух величин прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов отметил, что популярность судебного банкротства в регионе растет. «Если в 2019 году поступило 2671 заявление, то в 2020 году их число достигло 4778. Процедура внесудебного банкротства пока не снижает нагрузку с арбитражных судов. Вместе с тем, досудебное регулирование вопроса наиболее целесообразно: у 99,5 процентов граждан, идущих в арбитраж за банкротством, отсутствует имущество, нет спора между банком и гражданином, и, по сути, судебное разбирательство – формальная процедура», — считает он.

В заседании «круглого стола» приняли участие руководители управлений Росреестра, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы по Челябинской области, многофункциональных центров, региональных отделений финансовых организаций.

По итогам мероприятия выработаны предложения с целью совершенствования законодательства в сфере внесудебного банкротства.

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