Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики#Андрей Мисюра20.04.2021 12:14

От умного дома к умному городу

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил производственные цеха Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Полпред познакомился с процессом производства систем управления для ракет-носителей семейства «Союз-2», а также оценил гражданские проекты с применением искусственного интеллекта и разработки предприятия в части беспилотного управления сельхозтехникой.

«Моя задача — понять, что мешает предприятию развиваться и наращивать обороты. Главное, чтобы решение этих проблем укладывалось в сферу моих полномочий в части взаимодействия с федеральным центром», — обозначил Владимир Якушев цель посещения предприятия.

Полномочный представитель Президента побывал на монтажно-сборочном производстве полного цикла, специалисты которого создают радиоэлектронную аппаратуру от монтажа печатных плат до сборки узлов, блоков, приборов и устройств. Кроме того, Владимир Якушев увидел, как контролируются и испытываются приборы перед установкой на ракету-носитель «Союз-2».

Компетенции сотрудников НПО автоматики помогают успешно осваивать не только космические технологии, но и работать в гражданском секторе. Владимир Якушев познакомился с разработкой интеллектуальной системы управления комбайновой и тракторной техникой, системой точного позиционирования и параллельного вождения, картирования урожайности. По словам генерального директора НПО автоматики Андрея Мисюры, оборудование для сельскохозяйственной техники уже успешно прошло полевые испытания.

«Мы активно поддерживаем импортозамещение в части систем точного земледелия и управления сельхозтехникой. Все наши разработки нацелены на цифровизацию одной из главных отраслей экономики России. Продукция уже прошла полевые испытания, мы готовы запускать серийное производство», — сказал Андрей Мисюра.

Помимо этого, сотрудники предприятия показали различные интеллектуальные датчики и сенсоры, созданные для нефтегазового комплекса. Эта работа также ведется по программе импортозамещения. Разработчики отмечают, что датчики в разы превосходят зарубежные аналоги по характеристикам. В этом году предприятие занимается созданием опытных образцов, а испытания и поставки планирует начать в 2022 году.

Завершился визит совещанием, на котором обсудили повсеместное внедрение решений для «Умного дома». Генеральный директор НПОА Андрей Мисюра рассказал о технологиях, которые помогают эффективно управлять энергоресурсами, автоматизировать повседневные действия человека, удаленно управлять и контролировать работу домовых систем. Он также предложил внести изменения в существующую нормативную документацию, чтобы строители закладывали инновационное оборудование, еще на этапе проектирования многоэтажек. По словам руководителя предприятия, использование таких технологий позволит не только облегчить быт горожанина, но уменьшить коммунальные платежи.

Владимир Якушев оценил разработки НПО автоматики и отметил, что отечественные производства нужно поддерживать на федеральном уровне.

«НПО автоматики — инновационное производство, которое активно двигается в направлении космического и гражданского сектора. Например, мы понимаем насколько важно поддерживать отечественные инновационные разработки сельскохозяйственной техники. Что касается „Умного дома“ — с точки зрения технического решения все выглядит эффективно и инновационно. Но это не дешевая история», — резюмировал Владимир Якушев.

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