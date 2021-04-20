О. Хохлова: В регионах нашей страны следует расширять применение цифровых технологий в области культуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» по вопросам обеспечения качественного изменения культурного пространства посредством применения мультимедийных технологий в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области провела «круглый стол» на тему «Обеспечение качественного изменения культурного пространства посредством применения мультимедийных технологий в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура».

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Сенатор напомнила о состоявшемся в Совете Федерации в марте 2021 г. «правительственном часе» с участием Министра культуры РФ Ольги Любимовой по вопросам реализации в регионах нацпроекта «Культура». «Главная цель проекта – сделать культуру доступной для каждого жителя страны, в том числе в самых отдалённых населённых пунктах, предоставить возможность получить доступ к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Для достижения поставленных целей в рамках нацпроекта «Культура» сформированы три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», — сказала парламентарий.

2020 год стал прорывным в области цифровизации культуры. Введение ограничительных мер из‑за пандемии коронавируса поставило профильные учреждения перед необходимостью активно осваивать онлайн-форматы взаимодействия со зрителями, слушателями, посетителями

Ольга Хохлова пояснила, что в рамках федерального проекта «Цифровая культура» происходит цифровая трансформация культуры в регионах. «2020 год стал прорывным в области цифровизации культуры. Введение ограничительных мер из‑за пандемии коронавируса поставило профильные учреждения перед необходимостью активно осваивать онлайн-форматы взаимодействия со зрителями, слушателями, посетителями. Мы увидели, что гуманитарная сфера остро нуждается в новых технологиях. Чем больше информации сейчас будет оцифровано, тем больше сохранится культурного наследия для будущих поколений».

Сенатор акцентировала тему доступности широкополосного Интернета на всей территории страны, включая отдаленные села. Она также отметила необходимость расширения реализуемых культурных событий и проектов в регионах до 2024 г.

«Необходимо расширять применение цифровых технологий в области культуры в регионах. Представляется недостаточным создание 500 виртуальных концертных залов в стране, где насчитывается более 150 тысяч населенных пунктов. Оцифровка 48 тысяч книжных памятников для Национальной электронной библиотеки не отвечает необходимому масштабу, учитывая, что только объем фондов Российской государственной библиотеки превышает 47 миллионов единиц хранения. Кроме того, цифровые технологии следует активнее использовать, в том числе при реставрации объектов культурного наследия, в театральной, музейной и других сферах», — добавила Ольга Хохлова.

Парламентарий также обратила внимание на важность более тесного сотрудничества Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, особенно в вопросах, касающихся детей.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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Ольга Хохлова

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Наталия Косихина

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке образованию и культуре

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Руководитель цифровых проектов Министерства культуры РФ Виктория Ганеева в своем выступлении рассказала о работе ведомства по реализации нацпроекта «Цифровая культура». «В частности, в 2020 году мы запустили 80 виртуальных концертных залов в 44 регионах Российской Федерации. Реализация проекта будет продолжена и в 2021 году, в ней примут участие 80 городов из 47 регионов», — сообщила она. Кроме того, проводятся онлайн-трансляции культурных мероприятий из театров, филармоний, музеев, библиотек, ведется оцифровка книжных памятников.

Директор Департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития РФ Игорь Семенихин проинформировал о масштабной работе по подключению к сети Интернет учреждений культуры, социально значимых объектов. «За 2019–2020 годы мы подключили к Интернету около 41 тысячи таких объектов в стране, а в текущем году этот показатель составит 45 тысяч», — сказал он.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева, директор Государственного музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк, директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников, директор Департамента культуры и туризма Ивановской области Наталья Трофимова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, заместитель директора по цифровому развитию Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ ВШЭ Владимир Определёнов, представители экспертного сообщества.

По тогам обсуждения за основу приняты рекомендации, нацеленные на расширение применения цифровых технологий в субъектах РФ, включая использование платформенных решений Министерства культуры РФ при реализации региональных программ цифровой трансформации в области культуры.

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