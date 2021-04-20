Прошло первое заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия были рассмотрены организационные вопросы работы Совета.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела первое организационное заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. На заседании определены основные направления деятельности Совета – рассмотрение вопросов реализации государственной политики и стратегического планирования на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, совершенствование законодательства.

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Серьезная работа предстоит по мониторингу реализации существующих госпрограмм развития дальневосточных и арктических территорий, подготовке предложений для включения в проект бюджета на новый финансовый год.

Особое внимание вице-спикер СФ обратила на необходимость укрепления транспортно-логистической инфраструктуры макрорегионов, создания условий для комфортного проживания граждан на Дальнем Востоке и в Арктике, обеспечения жилищных прав жителей.

«Вопросы развития здравоохранения, образования, занятости, социальной защиты населения, экологии, развития малого и среднего бизнеса также будут в повестке дня нашего Совета», — отметила заместитель Председателя СФ.

Требует внимания со стороны Совета и проблема оздоровления детей, проживающих в сложных природно-климатических условиях Арктики. «Вопрос о включении в госпрограмму развития Арктической зоны отдельной подпрограммы «Дети Арктики» находится на особом контроле Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга », — подчеркнула Галина Карелова.

Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Галина Карелова

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Андрей Шевченко

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Анатолий Широков

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заместитель Председателя СФ напомнила, что с мая этого года Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Галина Карелова назвала это хорошей возможностью для продвижения российских подходов к развитию международного сотрудничества в Арктике, представления интересов России на арктическом направлении.

На заседании принято решение о создании двух рабочих групп. Руководителем одной из групп назначен Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) ранее возглавлявший Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Вторую рабочую группу возглавил Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области в прошлом глава Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

В заседании Совета принял участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который проинформировал членов Совета о мерах поддержки макрорегионов и программах, реализуемых Правительством РФ.

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