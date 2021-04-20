Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дискуссии ПАСЕ на тему: ковид-паспорта и сертификаты о вакцинации от ковида.

Тема ковид-паспортов является чувствительной для многих граждан, поэтому все решения должны носить недискриминационный и деполитизированный характер.

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Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области , выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на тему «Ковид-паспорта и сертификаты о вакцинации от COVID-19: защита основных прав и правовые последствия».

Сенатор уточнил, что в большинстве случаев под ковид-паспортом понимают документ с QR-кодом, содержащий медицинскую информацию о типе вакцины, времени введения, наличии либо отсутствии какой‑либо нежелательной реакции. Паспорт, как предполагается, смогут получить прошедшие вакцинацию, и лица имеющие антитела, после перенесенного заболевания. При этом, тотального исследования всех привитых на антитела видимо не будет, добавил он.

Основную цель — ограничение распространения коронавирусной инфекции, ковид-паспорт, на мой взгляд, не сможет выполнить

«По сути, ставится знак равенства между фактом вакцинации и наличием у человека иммунитета против COVID-19. Это не соответствует действительности. Известно, что минимум 10 процентов людей при применении любых видов вакцин вообще не вырабатывают иммунитет, а в некоторых исследованиях эта цифра поднимается до 30 процентов», — отметил парламентарий. «Кроме того, нет четких временных ограничений, на какой срок давать эти паспорта, ведь длительность иммунного ответа у всех формируется индивидуально, а у некоторых людей до 1–2 месяцев. Таким образом, свою основную цель — ограничение распространения коронавирусной инфекции, ковид-паспорт, на мой взгляд, не сможет выполнить».

Введение этого механизма, по словам Владимира Круглого, существенно ограничит передвижение людей между странами. Это нарушит права тех групп граждан, которые независимо от их воли не смогут получить такой документ. Это, прежде всего, лица, имеющие медицинские противопоказания, которым нельзя пройти вакцинацию и получить ковид-паспорт.

Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Александр Башкин

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Сенатор обратил внимание, что во многих странах существует проблема нехватки вакцин. Граждане не имеют возможность получить сертификат, поскольку не могут привиться в связи с ее отсутствием.

«Ковид-паспорт возможно будет получить, если привиться только одобренным в Евросоюзе препаратом. Ведь практически никогда человек не имеет возможности выбрать препарат для вакцинации. Так что все эти факторы можно рассматривать как нарушения прав человека. Поэтому, с моей точки зрения, поддержать введение ковид-паспортов не представляется возможным», — заявил Владимир Круглый.

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