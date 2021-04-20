Сенаторы и представители профильных министерств и ведомств обсудили возможности парламентского сотрудничества с Сирией

Source: Russia – Council of the Federation

Г. Карасин провел «круглый стол», в ходе которого рассматривались вопросы содействия урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел «круглый стол» на тему «Перспективы урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности парламентского сотрудничества».

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В работе, помимо членов Комитета СФ по международным делам и членов Комитета СФ по обороне и безопасности, приняли участие депутаты Государственной Думы, представители МИД РФ, Министерства обороны РФ, эксперты.

«В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что попытки некоторых региональных держав решить сирийский вопрос военным путем провалились. Значительная часть сирийской территории контролируется Дамаском, а ключевым моментом такого развития ситуации стала продуманная кампания российских военных против радикальных группировок», — сказал Григорий Карасин.

«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Григорий Карасин

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Сергей Колбин

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Вопрос постконфликтного восстановления Сирии остается в повестке дня. Последовательно отстаиваем позицию строгого и полного выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, сохранения политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики, права ее граждан самим определять свое будущее. Полагаем, что основной баланс интересов международных игроков смещен в сторону дипломатического трека», — подчеркнул российский парламентарий.

Участники дискуссии высказались по вопросам динамики развития ситуации в САР, в свете дальнейшего послевоенного восстановления Сирии, перспектив проведения в стране законных и демократических выборов, создания новой конституции.

Григорий Карасин выразил уверенность, что проведение «круглого стола» весьма своевременно и будет полезным для выстраивания дальнейших планов межпарламентской работы.

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