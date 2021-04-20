Сенаторы обсудили вопросы оптимизации требований по обеспечению транспортной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялось совещание «О совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности».

Комитет СФ по экономической политике провел совещание, посвященное совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности.

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В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, транспортных и инфраструктурных компаний и ассоциаций перевозчиков.

В настоящее время в рамках «регуляторной гильотины» завершается инвентаризация обязательных для бизнеса требований, которые препятствуют развитию предпринимательской активности, отметил заместитель председателя Комитета СФ Валерий Васильев. ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области «Анализ и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности ведется и в сфере транспортной безопасности. Создана межведомственная рабочая группа. Однако есть еще немало нерешенных вопросов – требований, реализация которых требует колоссальных затрат, средства на которые не предусмотрены ни в региональных бюджетах, ни в бюджетах перевозчиков и собственников транспортной инфраструктуры», — сказал сенатор.

Необходимо устранить заведомо невыполнимые или необоснованные требования, учитывая реальное положение дел на рынке транспортных услуг, подчеркнул парламентарий. Он отметил, что профильный Комитет СФ собирает и обобщает соответствующие обращения субъектов Федерации, которые будут направлены в Министерство транспорта и Министерство экономического развития РФ.

Среди волнующих субъекты РФ вопросов первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики назвал новые требования в сфере дорожного хозяйства. «Многие регионы отмечают, что задача по выполнению установленных требований и их поэтапная реализация невыполнима из‑за больших финансовых затрат. По дорожным объектам федерального значения — по информации Росавтодора, выделенных из федерального бюджета средств недостаточно, чтобы выполнить все мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в полном объеме и в установленные законодательством сроки». Дополнительные средства, отметил законодатель, Министерством финансов РФ выделены не были.

Юрий Федоров предложил также синхронизировать сроки предоставления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планов обеспечения безопасности объектов со сроками проведения процедур в рамках законодательства о контрактной системе.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Ирек Ялалов

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Сергей Аренин

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Александр Пронюшкин

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Юрий Федоров

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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По словам сенатора, многие субъекты Федерации просят упростить требования в отношении общественного автомобильного и городского электрического транспорта. «Мы должны понимать, что услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в основном оказывают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от последствий пандемии. Это нужно учитывать», — сказал Юрий Федоров.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, озвучил позицию региона в части автомобильного и городского наземного электрического транспорта, метрополитена и воздушного транспорта.

Он подробно становился на вопросах, возникающих в связи с дополнительными требованиями по досмотру пассажиров, видеофиксации и хранению видеоинформации, подготовке и аттестации водителей общественного транспорта.

Существующие требования по транспортной безопасности не дифференцированы по видам перевозок, сказал парламентарий. «Есть вопросы и к порядку сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

С докладами выступили заместитель Министра транспорта РФ Александр Суханов и статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Состоялась заинтересованная дискуссия с участием представителей компаний транспортной и дорожной инфраструктуры, транспортной безопасности, экспертов.

По результатам обсуждения принято решение продолжить совместную проработку вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности как в рамках межведомственной рабочей группы, так и на площадке Совета Федерации с учетом мнения регионов РФ.

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