Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС20.04.2021 22:39

Сколько километров до Международной космической станции

От Земли до Международной космической станции — около 400 километров. Это почти столько же, сколько от Москвы до Смоленска. Но если на Земле такое расстояние можно преодолеть за часы, то в космосе этот путь растягивался на двое суток.

Однако отечественным специалистам удалось совершить прорыв в пилотируемой космонавтике и сократить время в полете на станцию до трех часов. О космических «сапсанах» — короткой и сверхкороткой схемах сближения — российское информационное агентство ТАСС рассказывает в совместном с Госкорпорацией «Роскосмос» спецпроекте «Экспресс до МКС».

О том, как проходит полет за четыре и два витка, с какими трудностями специалисты сталкивались при реализации быстрых стыковок, ТАСС рассказал руководитель отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Рафаил Муртазин. Собственным опытом полетов по коротким схемам поделились и космонавты Роскосмоса Павел Виноградов, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

А главное, «Экспресс до МКС» приоткрывает завесу над будущим и впервые подробно рассказывает об уже разработанной одновитковой схеме, которая позволит космонавтам прилетать на станцию быстрее, чем земляне добираются на работу. Новую разработку впервые планируют испытать на грузовом корабле «Прогресс» уже в 2022 году.

Подробнее — в нашем спецпроекте «Экспресс до МКС».

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