Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дискуссии ПАСЕ на тему «Взгляд Ассамблеи на стратегические приоритеты Совета Европы».

Правовая система Совета Европы выполнит свою роль, только если будет опираться на единообразное применение ее ключевого элемента – Европейской Конвенции о защите прав человека. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области , выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе дискуссии по проектам резолюции и рекомендации «Взгляд Ассамблеи на стратегические приоритеты Совета Европы».

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Сенатор поблагодарил докладчика за конструктивный тон и направленность на упрочение Совета Европы как опоры системы европейской безопасности. В условиях осложнения международной обстановки, значение такого политического обсуждения только возрастает, считает он

Вместе с тем, Александр Башкин отметил, что либеральное истолкование основополагающих принципов ЕКПЧ, которое наблюдается в последние годы, привело к появлению двойных стандартов при оценках выполнения государствами-членами принципов защиты прав человека. «В этих условиях идея формирования «суперскоординированного» мониторингового механизма означала бы создание нового рычага давления на государства. Кроме того, мониторинг отдельно взятой страны является дискриминацией – он должен проводиться только в отношении общих проблем», — подчеркнул парламентарий.

Он также указал на то, что больше года наблюдается жесткое соперничество в дележе между странами Европы средств индивидуальной защиты и профилактики, препятствия в доступе к вакцинам своих граждан из экономических или политических соображений. «Ассамблее было бы важно проанализировать эту тенденцию, усилить поиск механизмов общеевропейского сотрудничества в совместной борьбе с болезнью».

Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Александр Башкин

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Очевидно, уверен Александр Башкин, что Совет Европы предоставляет хорошую основу для развития общеевропейского сотрудничества для решения новых угроз. В их числе угроза терроризма, усиление неофашистских настроений в Европе, неконтролируемая миграция и экологические дисторсии. «Но такое сотрудничество не должно быть политизировано, не должно изначально нести в себе вирус запрограммированных, политически ангажированных подходов», — подчеркнул законодатель.

«Ассамблее необходимо помимо назначения стратегических целей проводить регулярное изучение конкретных проблем, мешающих их достижению. Без такого анализа замечательный доклад может остаться сборником благих пожеланий», — заявил Александр Башкин.

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