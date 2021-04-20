Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш20.04.2021 05:45

85 лет со дня рождения Владимира Константиновича Чванова

Сегодня, 20 апреля 2021 года, исполняется 85 лет ученому, конструктору, руководителю работ в области создания и отработки жидкостных ракетных двигателей Владимиру Константиновичу Чванову.

Владимир Константинович окончил факультет «Авиационные двигатели» Куйбышевского авиационного института (1959 г.), Куйбышевский пединститут (1963 г.); д.т.н. (1989 г.), профессор (1993 г.), академик РАЕН (1998 г.), Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (1994 г.). С 1959 по 1965 гг. — работал в Приволжском филиале НПО Энергомаш: инженер-конструктор, ведущий конструктор.

С 1966 года ботает в НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко (г. Химки Московской обл., входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): старший инженер-расчетчик, начальник отдела (1973 г.), главный конструктор направления (1992 г.), первый заместитель генерального директора — генерального конструктора (1993 г.), первый заместитель генерального директора, главный конструктор НПО (2008 г.), первый заместитель исполнительного директора, главный конструктор (2010 г.), советник генерального директора (2019 г.).

Принимал участие в создании всех модификаций двигателей I и II ступеней ракет семейства Р-7, двигателя для ракеты Р-9, экспериментальных двигателей, использующих новые компоненты топлива, двигателя РД-120 второй ступени ракеты-носителя «Зенит». Под его непосредственным руководством разработаны конструкции двигателей РД-180 для американской ракеты семейства Atlas и РД-191 для новой российской ракеты «Ангара».

С 1968 года — по совместительству: старший преподаватель, доцент, профессор, с 2001 по 2009 — заведующий кафедрой «Ракетные двигатели» Московского авиационного института.

Лауреат Государственных премий СССР (1990 г.), РФ (2003 г.), премии Правительства РФ (2012 г.). Награжден орденами «Знак Почета» (1976 г.), «За заслуги» III ст. (Украина, 2004 г.), медалями и ведомственными наградами. «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1981 г.). «Заслуженный деятель науки РФ» (1997 г.). «Заслуженный испытатель космической техники» (2002 г.).

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