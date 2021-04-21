Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Ангара#Восточный#Министерство обороны21.04.2021 10:35

Апелляционный суд отменил решение о приостановке работ на СК КРК «Ангара»

Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 9 марта 2021 года о приостановке строительных работ по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «„Ангара“. Площадка 1А» — АО «ПСО «Казань».

Судом апелляционной инстанции назначен штраф в размере 100 000 рублей. На стадии апелляционного производства выступил представитель Прокуратуры Хабаровского края с позицией о недопустимости приостановления строительства.

АО «ПСО «Казань» совместно с ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» подготовлен график устранения замечаний 119 отдела Главного управления строительного надзора (ГАСН МО), который согласован Госкорпорацией «Роскосмос»и с учетом конструктивной позиции Министерства обороны представлен в орган государственного строительного надзора.

Роскосмос и Минобороны России ведут совместную и конструктивную работу по созданию современной наземной космической инфраструктуры, в том числе по перспективным проектам и разработкам.

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