А. Артамонов: В Послании сделан акцент на необходимости обеспечения роста доходов граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал основные положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Послание Президента обозначило ориентиры развития нашей страны по многим важным направлениям на период, как минимум до 2030 года.

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Об этом сказал Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области комментируя основные положения Послания Президента России Федеральному Собранию.

По словам сенатора, прежде всего, глава государства подвел итоги года пандемии. «Несмотря на все трудности и потери, с которыми столкнулась наша страна, мы прошли этот путь достойно, благодаря труду миллионов людей во всех регионах России. Вместе с тем, в этом и последующих годах нам предстоит решать вопросы по развитию здравоохранения, повышению продолжительности жизни, улучшению финансового благополучия граждан и качества их жизни в целом. Президент призвал расширить программы диспансеризации, особое внимание уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, новообразованиями, гепатитом С».

Также крайне важным остается вопрос здоровья детей, сказал парламентарий. «В качестве одной из мер глава государства предложил ввести в 2021 году возврат половины стоимости путевок в детские летние лагеря. Кроме того, Президент подчеркнул важность созданного по его инициативе Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра». Этот фонд финансируется за счет средств от повышения с 13 до 15 процентов ставки НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей».

Этот важный законопроект сенаторы поддержали в прошлом году, напомнил Анатолий Артамонов. «Реализация закона позволит привлечь для лечения орфанных заболеваний дополнительно 60 миллиардов рублей в 2021 году, которые уже зарезервированы в федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

По словам законодателя, в Послании сделан акцент на необходимости обеспечения роста доходов граждан. «В приоритете – семьи с детьми. В настоящее время уже действуют меры по поддержке таких семей. Президент обозначил новые, дополнительные меры. Это выплаты неполным семьям с детьми, беременным женщинам. Изменения коснулись выплат больничных по уходу за ребенком до 7 лет, которые станут производиться в полном объеме. Введена также единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста».

К 1 июля Президент поручил подготовить целостную программу поддержки семей с детьми, отметил Анатолий Артамонов. «Глава государства также сделал акцент на развитии образования и науки и обозначил средства, которые будут выделяться на строительство новых школ, закупку школьных автобусов, работу вузов, где, в том числе, готовят педагогов, врачей, работников транспорта и культуры. Дополнительно будут направлены финансовые ресурсы на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности, в малых исторических городах».

Пандемия оказала негативное влияние на работу бизнеса, в частности, малых и средних предприятий, сказал сенатор. «В прошлом году были введены беспрецедентные меры поддержки экономики и предпринимательства. В частности, вдвое были снижены страховые взносы для малых и средних предприятий. Совет Федерации поддержал этот законопроект, благодаря которому около половины триллиона в год дополнительных ресурсов будут оставаться в секторе МСП».

Президент в рамках Послания поручил в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, варианты расширения сбыта продукции, сказал законодатель. «Нашему комитету также предстоит проработать это поручение и в ближайшее время наши предложения будут направлены в Правительство РФ».

Глава государства подчеркнул важность повышения мотивации регионов к самодостаточности, он прямо заявил о том, что страна будет развиваться только тогда, если будут развиваться регионы, указал Анатолий Артамонов. «Кроме реструктуризации кредитов Президент также предложил ввести мощный инструмент для развития регионов – инфраструктурные бюджетные кредиты со ставкой не более 3 % годовых и сроком погашения — до 15 лет. Объем предоставляемых регионам инфраструктурных кредитов до 2023 года составит 500 миллиардов рублей. Эти кредиты будут предоставляться под конкретные проекты. В приоритете – автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территории и создание объектов туристической индустрии».

В Послании говорится, что, прежде всего, нужно поддерживать те регионы, которые проводят взвешенную финансовую политику – чем меньше долгов у субъекта, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов, отметил сенатор. «В Совете Федерации в последнее время шло активное обсуждение по проблеме закредитованности регионов. Президент предложил вариант решения этой проблемы – долг субъектов, превышающий 25 процентов от собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведены реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены для борьбы с пандемией. Они будут также пролонгированы до 2029 года».

Закрытие границ дало импульс развитию внутреннего туризма, сказал парламентарий. «Важно, чтобы отдых в нашей стране был доступным в финансовом плане для граждан и, конечно же, повышалось его качество. Этому, в том числе, станет способствовать туристический кэшбек, возможности которого Президент предложил расширить, а также кредиты с пониженной ставкой на строительство гостиниц и другой необходимой инфраструктуры».

Особое значение для Калужской области имеют слова главы государства о том, что города Таруса и Боровск получат дополнительные ресурсы для раскрытия их туристического потенциала, сказал Анатолий Артамонов, представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Калужской области. Он выразил уверенность в том, что правительство Калужской области сделает все необходимое.

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