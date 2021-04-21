А. Епишин: Решение новых экономических задач позволит регионам развиваться и двигаться вперед

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал некоторые задачи экономического блока Послания Президента России Федеральному Собранию.

Решение новых экономических задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному Собранию, даст регионам новые возможности и затронет многие субъекты Российской Федерации.

Смотрите также

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовыми рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области комментируя обращение Президента РФ к парламенту страны.

Сенатор отметил, что Президент РФ в обращении к Федеральному Собранию объявил, что часть коммерческого долга регионов, превышающая 25 проц. собственных доходов субъекта, будет реструктурирована. Эти банковские ссуды будут замещены бюджетными кредитами на срок до 2029 г. Кроме этого также будут реструктурированы и бюджетные кредиты на сумму более 220 млрд руб., взятые в прошлом году субъектами РФ на покрытие антиковидных расходов.

Законодатель подчеркнул, что в настоящее время вопрос бюджетирования регионов, их коммерческой задолженности крайне важен. «В некоторых регионах ситуация очень сложная. Эти темы находятся на постоянном контроле нашего Комитета Совета Федерации. И то, что глава государства дал поручение развязать этот узел, поможет кардинально поменять ситуацию», — сказал законодатель.

По его словам, новые возможности позволят регионам развиваться, не оглядываясь назад, и двигаться вперед.

При этом Андрей Епишин подчеркнул, что дополнительные средства, которые появятся в субъектах РФ и в социальной, и в экономической сфере, должны тратиться точечно. «Надо все рассчитывать и направлять деньги на реализацию наиболее важных объектов инфраструктуры, ЖКХ, развитие транспорта», — считает парламентарий.

На примере Тверской области, которую сенатор представляет в Совете Федерации, он обратил внимание на важность газификации территорий. Он напомнил, что, несмотря на то, что по территории области проходит первый магистральный трубопровод, не все населенные пункты газифицированы сегодня. «Для нас это, безусловно, приоритет. И важно, что теперь это удастся сделать, но не за счет жителей», — подчеркнул Андрей Епишин.

MIL OSI