А. Клишас: Послание направлено на реализацию конституционных поправок, достижение ориентиров национального развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал основные положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Нацеленность Послания на внутреннюю повестку отражает, главным образом, его направленность на реализацию принятых конституционных поправок, на достижение ориентиров национального развития.

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Об этом заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края комментируя ежегодное Послание Президента России Федеральному Собранию.

Андрей Клишас отметил, что вступление в силу в июле прошлого года поправок к Конституции РФ стало отправной точкой для полномасштабного совершенствования системы публичного управления. «Идея первостепенного значения интересов человека в деятельности государства, занимая центральное место во всех поправках к Конституции, предполагает укрепление принципа социального государства. Вновь принимаемые адресные меры социальной государственной поддержки, ориентированные на получение теми, кто в такой поддержке действительно нуждается, являются непосредственным результатом нового формата общественного договора, отраженного в обновленном тексте Конституции».

Флагманской темой Послания стала повестка социального развития в самом широком смысле, сказал сенатор. «Этот вектор политики основан на социальных положениях Конституции РФ и принятых конституционных поправках». Парламентарий напомнил, что своевременными стали поправки, расширяющие полномочия Правительства РФ, закрепленные в статье 114 Конституции. «Они направлены на обеспечение проведения в России единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

По словам Андрея Клишаса, в Послании прозвучал важный правовой принцип в сфере государственно управления — принцип кооперации. «Этот аспект, как справедливо заметил Президент, зачастую «проседает», когда органы власти по формальным критериям не проявляют интереса к предложениям и инициативам, идущим, в том числе, из регионов. Здесь важно отметить, что принцип единства системы органов публичной власти, конституционно установленный поправками 2020 года, предполагает кооперацию органов всех ветвей и уровней в реализации их полномочий, всестороннюю поддержку обоснованных инициатив».

Президент также неоднократно упоминал о рассмотрении ключевых вопросов на заседаниях Госсовета, который в соответствии с поправками в статью 83 Конституции РФ формируется в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, сказал Андрей Клишас. «Госсовет обеспечивает эффективный диалог между различными уровнями власти с целью выработки важных общегосударственных решений в интересах населения страны».

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