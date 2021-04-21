Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по обороне и безопасности прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

«Пандемия коронавируса не оттеснила вопросы национальной обороны и безопасности на периферию внимания руководства страны, – подчеркнул председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

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Он отметил, что подводя итоги года, Президент подчеркнул, что наши Вооруженные Силы надежно обеспечивали безопасность России. И это при том, что Министерство обороны в течение 2020 года принимало самое активное участие в борьбе с пандемией. Мы помним, сколько сил и средств было брошено на развёртывание военных госпиталей, на оказание помощи нашим соотечественникам и отправку гуманитарных конвоев за рубеж – в страны, где инфекция особенно бушевала. Часть оборонных предприятий была в срочном порядке переориентирована на выпуск медицинской продукции (имею в виду сверх того, что уже осуществлялось в рамках программы по диверсификации ОПК).

Тем не менее, продолжил Виктор Бондарев, серийное производство и постановка на боевое дежурство всех новейших образцов вооружений, военной и специальной техники, которые запланированы государственной программой вооружений до 2027 года, бесперебойно осуществляются. Президент назвал очень впечатляющие цифры: в 2024 году доля современного оружия, военной и специальной техники в войсках составит почти 76 процентов. Тут следует оценить как сами цифры, так и динамику, темпы роста. А также – последовательность действий руководства страны и их соответствие сказанным словам. В марте прошлого года, как раз накануне начала «острой фазы» пандемии, у нас на пленарном заседании выступал Министр обороны РФ Сергей Шойгу. И он тогда сообщил, что оснащенность войск современными ВВСТ доведена до 68,2 проц. и к концу года достигнет целевого показателя в этой области – 70 проц. Ну, и наш «неопровержимый аргумент», Стратегические ядерные силы, оснащаются современными образцами высокими темпами. Уже в этом году их доля в общей структуре СЯС превысит 88 процентов.

«Слово у российского руководства не расходится с делом. Помню скептицизм, с которым отдельные представители Запада отреагировали на Послание Федеральному Собранию 2018 года. Презентацию уникальных боевых комплексов некоторые «остряки» назвали мультиками. Сегодня со всей уверенностью можно сказать, что мультики «ожили». На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми МБР «Сармат», поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», кораблей, оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием. Подчеркну: в режиме ЧС, в котором жил в прошлом году буквально весь мир, всё это реализовать особенно сложно, а значит, ценно. И мы – смогли!».

Виктор Бондарев подчеркнул, что подготовка личного состава тоже ведется качественно и бесперебойно. И так и будет вестись в дальнейшем. «Столь сложную технику, которой сейчас оснащаются все виды и рода войск, нужно уметь эксплуатировать. С этим Министерство обороны благополучно справляется, однако нет предела совершенству. Поэтому Президент подчеркнул, что военному образованию предстоит уделять особое внимание, организуя подготовку будущих военнослужащих и технических специалистов как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах».

«Мы уделяем обороне России пристальное внимание, и это понятно. Мир не отличается ни стабильностью, ни спокойствием. Цветные революции и госперевороты или попытки их осуществления в ряде стран, международный терроризм, гибридная (экономическая, информационная) война против России и некоторых других государств, расширение НАТО на восток – всё это реалии сегодняшнего дня. К сожалению, пандемия не сплотила мировое сообщество на какой‑то долгосрочный период. Ситуативно объединившись на короткий момент первой коронавирусной волны, оно вновь раскололось, и каждая страна, даже состоящая в казалось бы прочно «цементированных» всякими внутренними договорами альянсах, преследует свои, эгоистические цели, порой пренебрегая национальными интересами соседей и «союзников», — сказал Виктор Бондарев.

Он отметил, что недружественные акции в отношении России не прекращаются. Однако все попытки некоторых членов НАТО погрозить России, «поиграть мускулами» в нашей акватории или близ воздушных границ, бойкотировать нас экономически или сплотить против нас коалицию для ведения гибридной войны смотрятся смешно и карикатурно. На откровенные провокации в дешёвом исполнении мы не реагируем, а существенной угрозы попросту не допустим. У нас, повторю, есть все ресурсы для адекватной реакции на переход нашими потенциальными противниками «красной черты». Владимир Владимирович Путин подчеркнул сегодня в очередной раз, что смысл и содержание политики России на международной арене – обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. Напомню, что у нас даже в военной доктрине не предусмотрен превентивный удар, только ответно-встречный.

Виктор Бондарев процитировал главу государства, который сказал, что мы хотим иметь добрые отношения со всеми странами. Ко всем подходим с добрыми намерениями. «Но если кто‑то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким».

«Возврата к политике 90-х – когда мы «проглатывали» все неуважение, которое проявлял к нам Запад, поступались национальными интересами и сносили хамство и насмешки ради западных товаров и американской лояльности – не будет! Это очевидно. И на государственном, и на гражданском уровне никакое «преклонение перед иностранцами» не повторится. Вот как раз второму аспекту послужит то, о чём говорил Владимир Владимирович в части образования, просвещения, корректного и достоверного преподавания истории с использованием современных технологических возможностей. Если молодёжь будет знать отечественную историю, наши достижения в области культуры, искусства, науки и техники, если российские граждане будут гордиться всем тем, что построено многими поколениями наших предков, что успешно поддерживается и развивается сегодня, тогда никакая западная пропаганда нам не страшна. И никакой потенциальный враг не опасен».

«Послание Президента и тот перечень поручений, который будет вскоре подготовлен по его итогам, – важнейшие, первостепенной значимости документы, которыми мы, парламентарии, руководствуемся в процессе совершенствования отечественного законодательства. Мы в Комитете обязательно обсудим пути реализации основных положений Послания, относящихся к предметам нашего ведения», — заключил Виктор Бондарев.

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