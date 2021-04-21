В. Кресс: Мы уделяем особое внимание усилению конкурентоспособности и престижа отечественного образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по совершенствованию механизмов привлечения иностранных студентов на обучение в вузы Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области провел совещание на тему «О совершенствовании механизмов привлечения иностранных студентов на обучение в образовательных организациях высшего образования в Российской Федерации».

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Сенатор отметил, что в Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации сделал акцент, в том числе, на активном развитии системы высшего образования.

Виктор Кресс сообщил, что профильный Комитет СФ ведет системный мониторинг вопросов по созданию условий для увеличения количества иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ. «Держим на контроле организацию обучения иностранных студентов в российских вузах и находимся в постоянном взаимодействии с Комитетом СФ по международным делам и Министерством науки и высшего образования РФ по данному вопросу», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что в рамках рабочих встреч и совещаний, а также на заседании «круглого стола» в декабре 2020 г. ректоры ведущих вузов отмечали устойчивый рост интереса иностранных граждан к обучению в России.

«Надеемся, что и наша лепта есть в принятом в конце прошлого года постановлении Правительства «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В соответствии с ним, иностранные граждане обучаются в российских вузах за счет средств федерального бюджета: в 2021 году квота не превышает 18 тысяч человек, в 2022 году — 23 тысячи, а с 2023 года – 30 тысяч. При этом квота Правительства в 2020 году составляла 15 тысяч человек, и она была распределена полностью», — подчеркнул Виктор Кресс.

Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Виктор Кресс

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам

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Сенатор также сообщил, что согласован проект Комплексного плана привлечения иностранных граждан для обучения в российских вузах, который предполагает увеличение численности иностранных студентов, привлечение талантливых абитуриентов и студентов с целью их подготовки по востребованным специальностям, а также трудоустройство их в российских компаниях и за рубежом.

Говоря о непростом периоде пандемии, сенатор отметил, что из более 300 тыс. иностранных студентов, обучающихся в вузах страны, около 100 тыс. оставались за пределами России. «В наш Комитет продолжают поступать обращения от иностранных студентов, коллег-парламентариев из СНГ, других стран о разрешении иностранным студентам въезда в страну для продолжения обучения в очном формате», — добавил Виктор Кресс.

В этой связи сенатор обратил внимание на поручения Председателя Правительства РФ от 9 марта 2021 г. по итогам прошедшей в феврале встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. В частности, речь идет о необходимости организации мониторинга трудоустройства на территории России и иностранных государств граждан, получивших образование в российских вузах, модернизации системы предоставления квоты Правительства РФ для обучения в российских вузах студентов из иностранных государств, отношения с которыми являются приоритетными для России, организации грантовой поддержки.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в своем выступлении сообщил, что задача совершенствования механизма привлечения иностранных студентов в российские вузы рассматривается Министерством в качестве центральной и стратегической.

«Российское образование и количество студентов – это инструмент «мягкой силы», демонстрации интеллектуального лидерства, привлекательности страны, продвижения ее технологических, инновационных достижений. Кроме того, это инструмент вовлечения в экономику нашей страны новых квалифицированных трудовых ресурсов из‑за рубежа», — сказал заместитель Министра.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Кирилл Адзинов, исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин, представители Россотрудничества, Роспотребнадзора, ректоры и проректоры ведущих вузов страны, эксперты.

Подводя итоги обсуждения, Виктор Кресс подчеркнул, что все прозвучавшие предложения будут проанализированы и учтены в итоговом документе совещания.

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