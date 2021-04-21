В. Матвиенко: В Послании Президента предложена обновленная стратегия социального развития страны

Source: Russia – Council of the Federation

По словам Председателя СФ, многие законы, необходимые для реализации положений Послания, будут приняты уже в ходе весенней сессии.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию предложен серьезный блок системных мер социальной поддержки семей и граждан. Об этом заявила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга комментируя основные положения Послания главы государства.

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Очень важно, что Послание касалось в основном внутренней повестки, отметила глава СФ. «Президент предложил обновленную стратегию социального развития страны. Человек и развитие были в центре внимания главы государства».

Народосбережение, здравоохранение, в том числе, его перевод на новые технологические рельсы, целая система мер поддержи детей, семей с детьми вошли в первый очень важный социальный блок Послания, сказала Валентина Матвиенко.

Молодые мамы, находящиеся на больничном по уходу за детьми до семи лет, будут получать выплаты по больничным листам в размере 100 процентов

«Это стало возможным в том числе благодаря принятым изменениям в Конституцию страны. Нынешнее Послание – подтверждение того, что развитие России идет именно как социального государства».

По словам спикера СФ, пандемия коронавируса нанесла огромный урон развитию экономики, доходам населения многих стран. «Однако Россия может позволить себе существенные расходы на поддержку граждан, семей, детей, молодежи. Это связано, в том числе, с тем, что все последние годы велась последовательная политика на сохранение финансовой стабильности, развитие экономики, собственных возможностей».

Немаловажно то, считает Валентина Матвиенко, что предложенные Президентом меры носят адресный характер и касаются, в первую очередь семей с детьми, будущих мам, предусмотрены дополнительные выплаты на детей разных возрастов, включая единовременные — на школьников.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ

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Послание Президента России Федеральному Собранию РФ

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Ольга Епифанова

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«Молодые мамы, находящиеся на больничном по уходу за детьми до семи лет, будут получать выплаты по больничным листам в размере 100 процентов», — подчеркнула глава Совета Федерации. Она добавила, что также будет оказана дополнительная поддержка государства неполным семьям. Получение любых пособий при этом будет лишено долгой бюрократической и часто унизительной процедуры очередей и переведено в электронный, удобный для людей режим 24/7.

Большая часть Послания посвящена здравоохранению и нацелена на сохранение жизни и здоровья людей, отметила спикер верхней палаты. «Благодаря компенсационным механизмам предоставляется возможность большему числу граждан отдохнуть в санаториях и на курортах, в том числе в рамках реабилитации для тех, кто переболел ковидом».

Предложения главы государства касаются и организации летнего оздоровительного отдыха детей, напомнила Валентина Матвиенко. «Теперь 50 процентов этих расходов будет компенсировать государство. Компенсации затрат на поездки по России коснутся также студентов и молодежь».

Второй блок Послания затрагивает экономические вопросы, отметила Валентина Матвиенко. «Только развитие может обеспечить мощь страны, ее суверенитет».

Спикер Совета Федерации поддержала предложение главы государства о применении различных подходов в системе налогообложения для компаний, которые распределяют дивиденды и выводят деньги за рубеж, и тех, кто, инвестирует в развитие производства.

«Государство будет создавать условия для защиты инвестиций, предлагать те проекты, которые выгодны для бизнеса. А бизнес должен принимать более активное участие в развитии собственной страны», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Третий блок Послания – направлен на развитие регионов. «Предложения Президента касаются реструктуризации определенной части коммерческих долгов, это освободит средства региональных бюджетов — на поддержку граждан. Предусмотрены и специальные дополнительные инструменты — инфраструктурные кредиты для того, чтобы создать условия для равномерного развития всех субъектов Федерации», — рассказала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, многое будет зависеть от региональных команд, которые должны в полной мере воспользоваться новыми возможностями, чтобы обеспечить ускоренное развитие своих субъектов.

По словам спикера СФ, предстоит большая работа по реализацию Послания. «Президент определил Правительству сжатые сроки, парламентарии подключатся к этим задачам. Нужно организовать динамичную работу всех органов власти. Необходимо быстрейшее принятие законов, которые бы позволили реализовать меры, озвученные в Послании. Многие из них будут приняты уже в ходе нынешней, весенней сессии», — сказала глава СФ.

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