Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировал ключевые темы Послания главы государства Федеральному Собранию.

Социальная поддержка граждан – самый ожидаемый и значимый блок вопросов, которые затронул Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию. Такое мнение высказал член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов. НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области

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«Глава государства предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря, продлить программу возвращения средств за туристические поездки по России. В числе мер социальной поддержки — единовременная выплата 10 тысяч рублей для школьников, выделение пособий детям, живущим в неполных семьях», — отметил сенатор.

Не менее важный шаг — внедрение принципов «социального казначейства», когда все справки для получения пособия можно будет оформлять в режиме «одного окна»

По его мнению, не менее важный шаг — внедрение принципов «социального казначейства», когда все справки для получения пособия можно будет оформлять в режиме «одного окна». «Все это — продуманная система мер поддержки семьи», — подчеркнул Виктор Новожилов.

Второй блок послания — региональная составляющая, продолжил он. Президент заявил о строительстве новых школ, поддержке туристической и дорожной отраслей. Именно эти сферы могут стать драйверами развития территорий, считает парламентарий.

«Одна из задач, как сказал глава государства, — строительство социальной инфраструктуры, исходя из потребностей человека. Убежден, что реализация такого принципа — шаг верный, и в моем регионе — Архангельской области — он будет внедрен ускоренными темпами», — сказал сенатор.

В целом, законодательной власти предстоит большой объем работы по итогам Послания Президента, и Совет Федерации оперативно подключится к ее выполнению, добавил Виктор Новожилов.

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