Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал некоторые положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области считает, что в Послании Президента РФ содержится анализ текущей ситуации в стране и работы, проведенной с момента оглашения предыдущего Послания.

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«Глава государства наметил задачи и цели будущей работы. Президент очень точно определил те категории граждан, которые требуют первоочередной поддержки. Но Президент не только обозначил «узкие места», но и предложил конкретные меры для выправления ситуации, дал поручения Правительству», — отметил сенатор.

По его словам, не остались без внимания вопросы поддержки бизнеса, региональная проблематика.

«Не только федеральные, но и региональные, и муниципальные органы власти должны совместно работать над поручениями, данными главой государства. Задания, которые дал Президент, требуют детальной проработки и конкретных «дорожных карт» по их реализации», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

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