В 2020 году «Газпром» помог определить владельцев 1,46 тыс. км бесхозяйных газовых сетей

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 апреля 2021, 10:10

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся на территории регионов, и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством РФ.

Отмечено, что своевременная диагностика, техническое обслуживание и ремонт газовых сетей — залог надежного газоснабжения потребителей. Следить за состоянием газовой инфраструктуры обязан законный владелец. Для ее бесперебойной работы он должен привлекать к техническим работам только специализированные организации.

Газораспределительные организации (ГРО) «Газпрома» в ходе инспекционных обследований продолжают выявлять бесхозяйные газопроводы. В отсутствие законных владельцев эти газовые сети находятся без надлежащего контроля и обслуживания. Более 70% таких объектов расположено в регионах Северо-Кавказского, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

ГРО «Газпрома» передают информацию о бесхозяйном имуществе в органы местного самоуправления, а в случае их бездействия — в органы прокуратуры. В результате таких обращений в 2020 году 1,2 тыс. км газопроводов было оформлено в муниципальную собственность, найдены собственники еще 261 км сетей.

Одновременно «Газпром» продолжает взаимодействие с органами власти по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере. По мнению компании, необходимо установить четкий алгоритм действий при выявлении бесхозяйных объектов и порядок контроля за его исполнением. В числе других инициатив «Газпрома» — создание стимулов для приобретения и содержания таких объектов, сокращение сроков их постановки на учет с года до трех месяцев.

Правлению поручено продолжить работу по реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся на территории регионов, и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством РФ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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