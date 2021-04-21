«Газпром» и Wintershall Dea в рамках комплексного опробования начали добычу на участке 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 апреля 2021, 16:00

ООО «Ачим Девелопмент» — совместное предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH — начало добычу газа и газового конденсата в рамках комплексного опробования (пусконаладочных работ под нагрузкой) оборудования промысла на участке 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Ранее, в январе 2021 года, добыча углеводородов началась на участке 4А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

В настоящее время оба участка — 4А и 5А — находятся на стадии комплексных испытаний оборудования, газ подается в газотранспортную систему «Газпрома».

Обустройство участков ведется в суровых природно-климатических и сложных геологических условиях. Углеводороды залегают на глубине около 4000 м при аномально высоком пластовом давлении (до 62 МПа).

После завершения комплексного опробования начнется постепенное наращивание объемов добычи для выхода к 2027 году на проектную мощность. Она составит более 14 млрд куб. м природного газа и более 5 млн тонн газового конденсата.

Справка

ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Основной вид производственной деятельности компании — добыча природного газа и нестабильного газового конденсата.

В 2015 году «Газпром» и BASF/Wintershall завершили сделку по обмену активами. В результате сделки компания Wintershall получила 25,01% в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Wintershall Dea — крупнейшая независимая компания Европы по добыче газа и нефти, обладающая более чем 120-летним опытом работы по управлению производством и в качестве партнера по проектам на всех этапах производственной цепочки геологоразведки и добычи. Компания с корнями в Германии и штаб-квартирами в Касселе и Гамбурге ведет поиск и добычу газа и нефти в 13 странах мира, соблюдая принципы эффективности и ответственности. Осуществляя свою деятельность в Европе, России, Латинской Америке и регионе MENA (Ближний Восток / Северная Африка), Wintershall Dea располагает портфелем мирового масштаба в сфере геологоразведки и добычи, а также владеет долями в газотранспортных предприятиях и работает в области транспортировки газа.

Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния Wintershall Holding GmbH и DEA Deutsche Erdoel AG. На сегодняшний день компания насчитывает около 2 800 сотрудников из более чем 60 стран мира.

Управление информации ПАО «Газпром»

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