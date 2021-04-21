«Газпром» продолжает разработку и внедрение инновационных проектов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 апреля 2021, 10:00

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию об эффективности освоения средств, выделенных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), а также об утверждении на 2021 год интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, и утвердил Отчет за 2020 год о ходе реализации Программы инновационного развития компании до 2025 года.

«Газпром» нацелен на технологическое лидерство и постоянное развитие производственного потенциала. Компания разрабатывает и внедряет передовые технологии в интересах потребителей в России и за рубежом для их долгосрочного надежного и эффективного обеспечения энергоресурсами.

Ежегодно «Газпром» направляет значительные средства на выполнение НИОКР. Только в 2020 году по заказу Группы выполнены НИОКР на общую сумму более 21 млрд руб., из них для компаний газового бизнеса — на 11,3 млрд руб. При этом фактический экономический эффект от использования ранее внедренных результатов работ только в дочерних обществах газового бизнеса в 2020 году составил 11,2 млрд руб.

Приоритетные направления работ определяются в соответствии с Программой инновационного развития «Газпрома» до 2025 года и предполагают разработку отечественного высокотехнологичного оборудования, сложных и не имеющих аналогов технологических комплексов, перспективных технических решений.

В 2020 году усилия «Газпрома» были сосредоточены, в частности, на создании технологий для дальнейшего освоения месторождений на полуострове Ямал, Востоке России и континентальном шельфе, технологий производства водорода и метано-водородного топлива, совершенствовании системы долгосрочного прогнозирования рынков и управления затратами. Особое внимание «Газпром» уделяет более широкому внедрению цифровых технологий с учетом положений национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

К выполнению НИОКР «Газпром» привлекает корпоративные научные институты, ведущие научно-исследовательские организации России — в том числе высшие учебные заведения. На сегодняшний день 13 вузов имеют статус опорных для «Газпрома». Пять из них в 2020 году выполняли программы научных исследований и разработок в интересах компании.

«Газпром» также сотрудничает со средними и малыми инновационными предприятиями. Чтобы взаимодействие было простым и прозрачным, в 2018 году был создан интернет-портал системы «одного окна» (www.oknogazprom.ru). В 2020 году функциональные возможности системы были расширены. Всего в прошлом году в «Газпром» через эту систему поступило 134 предложения — 52 из них включены в Реестр инновационной продукции для внедрения в «Газпроме».

Справка

Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 года была утверждена в июне 2016 года и актуализирована в декабре 2020 года. Основная цель Программы — постоянное повышение технологического и организационного уровня развития компании для поддержания позиций глобальной энергетической компании и надежного поставщика энергоресурсов.

Интегральный ключевой показатель эффективности (КПЭ) инновационной деятельности ПАО «Газпром» — комбинированная оценка работы компании по достижению целевых значений сразу четырех показателей. Три из них характеризуют инновационную деятельность «Газпрома» (количество полученных патентов, снижение удельных выбросов парниковых газов, доля затрат на НИОКР в выручке).

С помощью четвертого показателя федеральные органы исполнительной власти оценивают качество разработки или реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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