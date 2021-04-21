«Газпром» продолжит развивать приоритетные направления водородной энергетики на основе природного газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 апреля 2021, 10:20

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием существующей газовой инфраструктуры.

Отмечено, что в последнее время водородная энергетика рассматривается во многих странах как одно из ключевых направлений при реализации национальных стратегий по низкоуглеродному развитию. Вместе с тем, водород является вторичным энергоресурсом — для его производства требуется дополнительная энергия, что отражается на его себестоимости. Большинство заявленных в этой области зарубежных проектов реализуются за счет государственных субсидий и льгот, а общего мирового рынка «энергетического» водорода сегодня не существует.

На предприятиях Группы «Газпром» в настоящее время по различным технологиям производится более 350 тыс. тонн водорода, который используется для получения различных видов продукции.

Для «Газпрома» представляется важным формировать собственные технологические компетенции в области водородной энергетики, используя уникальные свойства природного газа — экологичность и экономичность. В этой связи компания рассматривает несколько направлений использования водорода как энергоресурса.

Прежде всего, это разработка инновационных технологий для применения метано-водородного топлива в собственной производственной деятельности, а также разработка инновационных технологий для производства водорода из метана без выбросов СО2 и способов его транспортировки, в том числе, для экспорта.

Масштабное внедрение подобных технологий создаст дополнительный спрос на природный газ как сырье для производства водорода.

Правлению поручено обеспечить выполнение работ, направленных на развитие приоритетных направлений водородной энергетики на основе природного газа.

Совет директоров также принял к сведению информацию о результатах работ по импортозамещению в 2020 году и достигнутом производственном и финансово-экономическом эффекте, утвердил отчет о реализации корпоративного плана импортозамещения ПАО «Газпром» в 2020 году.

Управление информации ПАО «Газпром»

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