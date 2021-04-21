Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК21.04.2021 14:30

Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Залётин принимает поздравления с днем рождения

Сергей Залётин — космонавт 1-го класса, военный летчик 1-го класса, имеет общий налет более 1100 часов на 5 типах самолетов и 120 прыжков с парашютом. Выполнил два космических полета в качестве командира корабля на орбитальном комплексе «Мир» и Международной космической станции.

Свой первый космический полет Сергей Викторович Залётин совершил с 4 апреля по 16 июня 2000 года в качестве командира транспортного корабля «Союз ТМ-30» и орбитального комплекса «Мир» по программе 28-й основной экспедиции совместно с Александром Калери. Впервые в мире экипажем были получены устойчивые упорядоченные пространственные структуры в условиях невесомости по результатам эксперимента «Плазменный кристалл-2». Примечательно, что полет ЭО-28 был завершающим полетом на орбитальную станцию «Мир».

В ходе полета Залётин выполнил один выход в открытый космос, который продлился 5 часов 3 минуты. В космосе экипаж провел 72 суток. 9 ноября 2000 года за успешное выполнение космического полета Сергею Викторовичу Залётину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Во второй раз Сергей Залётин отправился на орбиту 30 октября 2002 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-1» и четвертой экспедиции посещения Международной космической станции вместе с Юрием Лончаковым и Франком де Винном. В рамках полета был испытан транспортный пилотируемый корабль новой серии «Союз ТМА». 10 ноября 2002 года экипаж благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 10 суток.

[embedded content]

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, а также отряд космонавтов поздравляют Сергея Викторовича с днем рождения, желают ему здоровья и благополучия, добра и счастья, гармонии и успеха во всех начинаниях!

MIL OSI