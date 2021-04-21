Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области о ключевых направлениях Послания Президента России Федеральному Собранию.

Смотрите также

«Социальная ориентированность Послания в очередной раз подтверждает приоритетность политики социального развития для главы государства. В зоне пристального внимания Президента находятся начатые ранее преобразования в наиболее чувствительных областях – здравоохранении и социальной сфере. Как мы видим, ранее принятые поправки в Конституцию РФ способствуют раскрытию принципа социального государства, позволяют оказывать значительную социальную поддержку наиболее нуждающейся категории граждан, в том числе семьям с детьми», — заявила Галина Карелова.

«Озвученные Президентом России поручения Правительству о необходимости подготовки целостной системы мер поддержки семей с детьми, решения о новых выплатах семьям с детьми школьного возраста, свидетельствуют о продолжении последовательных мер государства по борьбе с бедностью, повышению уровня жизни граждан», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Галина Карелова отметила, что прошлый год для многих сфер, в особенности для здравоохранения, стал серьезнейшей проверкой на прочность. И в отличие от многих стран России удалось не допустить взрывного роста заболеваемости и смертности, избежать коллапса. Это заслуга всего медицинского сообщества, и, безусловно, результат последовательной и взвешенной государственной политики в борьбе с новой инфекцией.

Вице-спикер СФ обратила внимание, что Президент дал поручение расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех возрастов. «Сейчас, когда благодаря принятым мерам эпидемиологическая обстановка меняется в лучшую сторону, когда пройдены сложнейшие этапы организации работы по противодействию ковиду, очевидным становится необходимость возвращения к плановому режиму оказания медпомощи. Как и в «доковидный» период, ориентиром для федеральных и региональных властей должно стать обеспечение доступности и качества медицинской помощи. Решение Главы государства о дополнительных поставках для села 5000 тысяч автомобилей скорой помощи позволит полностью обновить парк», — отметила Галина Карелова.

По ее словам, особое внимание Президент обратил на важность скорейшего возобновления плановой, амбулаторной кардиологической помощи. «Это очень значимо для пациентов с заболеваниями сердца, которые сегодня имеют наибольшие риски осложнений от ковида. В этой связи наиболее острым становится вопрос медицинской реабилитации, очевидно, что нам необходимо иметь четкую стратегию по развитию системы медицинской реабилитации. Пока лишь 10 процентов санаторных учреждений готовы оказывать такие услуги. Советом Федерации даны предложения, которые позволят проводить медицинскую реабилитацию в организациях первичного звена, в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи», — подчеркнула вице-спикер СФ.

MIL OSI