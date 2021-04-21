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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов21.04.2021 22:35

Директор Протон-ПМ встретился с молодёжью предприятия

Директор компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Иван Краснов встретился с активистами Союза молодёжи, работающими на городской площадке предприятия. Встречу открыла Ирина Кучумова, председатель молодёжной организации. Она рассказала о мировых тенденциях, которые необходимо учитывать при проведении молодёжной политики, а также представила инициативы, реализацией которых Союз молодёжи займётся в ближайшее время.

Директор рассказал о своём детстве, участии в пионерском движении, увлечениях, определивших его профессиональный выбор, карьерном пути и мотивации, опыте общественной работы. В завершение выступления директор Иван Краснов обратился к молодёжи.

«Личная вовлечённость работника играет важнейшую роль в самореализации: когда ты замотивирован, знаешь, чего хочешь и что тебе необходимо для решения задачи, то быстро достигаешь задуманного и остаёшься довольным результатом, — отмечает Иван Краснов. — Вы не просто выполняете свою работу, вы прикасаетесь к великому делу — национальной идее покорения космоса. Не у каждого пермяка есть такая возможность.

Встреча с директором прошла в формате «без галстука», поэтому каждый участник мероприятия смог задать волнующий вопрос. Собравшиеся обсудили транспортную доступность загородной площадки, развитие социальной инфраструктуры территории, возможность удалённой работы для отдельных категорий сотрудников. Иван Владимирович предложил включить представителей Союза молодёжи в рабочую группу по развитию Новых Лядов и рабочей среды на загородной производственной площадке.

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