Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена21.04.2021 07:42

Завершилась Космическая неделя на «Большой перемене»

В рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» завершилась Космическая неделя «Земля в иллюминаторе». За это время более 1 млн участников со всех регионов России смогли познакомиться с историей и будущим российской и мировой космонавтики. В самом начале недели все участники проекта получили поздравления с Днем космонавтики от космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Рыжикова, Олега Новицкого и Петра Дуброва с борта Международной космической станции.

В рамках Космической недели было проведено три онлайн-лекториума, в которых ребята в прямом эфире смогли задать свои вопросы космонавту. Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Андрей Борисенко рассказал ребятам про свой первый полет в космос, Герой России, летчик-космонавт РФ Михаил Корниенко раскрыл ребятам все секреты Международной космической станции, а космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Андрей Бабкин поделился с ребятами особенностями подготовки космонавтов к полету в космос.

Ребята также смогли посмотреть познавательные видео от ведущих специалистов и экспертов российской ракетно-космической отрасли: инженер-конструктор 3 категории Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Павел Вистяж рассказал ребятам зачем нужны и почему важны космические аппараты, инженер-конструктор-схемотехник НПО имени С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос) Михаил Горячев поведал участникам все тонкости сборки планетохода, инженер-технолог Корпорации «ВНИИЭМ» Мария Швец поведала ребятам о том, как создаются элементы космического аппарата, от замысла до производства, а менеджер компетенции WorldSkills Russia «Интернет-маркетинг» Вера Сурина научила участников создавать публикации для социальных сетей о космосе. Кроме того, ребята в числе одних из первых смогли посмотреть короткометражный фильм «Эра», снятый к 60-летию полета человека в космос.

Все желающие могли принять участие в онлайн-экскурсиях по Центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке (Московская обл.) с ведущим специалистом Космоцентра Юлией Ведениной и по космодрому Восточный с главным специалистом отдела социального развития и туризма Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) Екатериной Глыщенко.

Определены победители космических активностей:

в рамках челленджа недели «Я на улице Гагарина» участникам было необходимо сфотографировать себя на улице имени Гагарина и опубликовать пост с фотографией в своих социальных сетях;

участники челленджа «В космосе мне будет необходим…» поделились друг с другом предметами, которые, по их мнению, обязательно понадобятся в космосе;

узнать города по снимкам космоса предстояло участникам онлайн-викторины «Место на Земле»;

на онлайн-викторине «По созвездиям» ребята решали задания о звездах и планетах;

написали лучший пост о важности первого полета человека в космос в рамках челленджа «Космический блогер».

Всех победителей челленджей и онлайн-викторин ждут памятные призы от Госкорпорации «Роскосмос». Зарегистрироваться на конкурс можно до 16 июня 2021 года по ссылке, критериями оценки на «Большой перемене» является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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