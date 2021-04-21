Source: Russia Federal Space

#Роскосмос21.04.2021 01:15

Космонавт Александр Лавейкин празднует юбилей

Сегодня, 21 апреля 2021 года, исполняется 70 лет Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Александру Ивановичу Лавейкину.

Свой космический полет Александр Лавейкин выполнил с 6 февраля по 30 июня 1987 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-2». Во время полета, длившегося 174 суток, Александр Иванович совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 48 минут. За успешное осуществление космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир» и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Александру Лавейкину Ивановичу 30 июля 1987 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1990 по апрель 1991 года Александр Лавейкин проходил подготовку в составе группы космонавтов по программе “Союз-спасатель”/”Буран-92«. Находился в резерве до ухода из отряда в 1994 году.В 1998 году совместно с Юрием Романенко и Мусой Манаровым стал учредителем региональной общественной организации Героев Советского Союза, летчиков-космонавтов СССР «Аэрокосмос XXI век», является её президентом.

Познакомиться с Александром Ивановичем вы можете, посетив московский Музей космонавтики, где он работает с 2007 года, а послушать историю его полёта и узнать как полететь в космос, вы можете прямо сейчас.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов, весь коллектив ЦПК поздравляют Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Александра Ивановича Лавейкина с 70-летием и желают ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в профессиональной деятельности и новых свершений!

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