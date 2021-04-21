Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала основные темы Послания главы государства.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2021 года — это Послание консолидации и развития, отметила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Лилия Гумерова особо выделила часть выступления, касающуюся создания для школьников уютных и современных условий обучения: строительства до 2024 г. 1300 новых школ, а также выделения 16 тыс. современных, безопасных новых школьных автобусов. «Это не только во многом закроет потребности регионов в современных школьных местах, но и позволит автопрому создать новые рабочие места», — отметила она.

Очень важной считает сенатор и инициативу Президента об установлении выплаты в 5 тыс. руб. в месяц для кураторов учебных групп в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) по аналогии с доплатой учителям за классное руководство. «Считаю, что эта мера восстановила справедливость в отношении наставников и воспитателей наших детей в системе СПО. Мы поддерживали инициативы регионов, работников СПО по данному вопросу», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова отметила важность новых решений по поддержке семей с детьми, включая единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого школьника, а также будущего первоклассника с выплатой в августе, чтобы у семьи была возможность подготовить ребенка к школе.

Глава Комитета СФ обратила внимание на решение о выделении дополнительно 10 млрд руб. на поддержку, капитальный ремонт, техническое переоснащение вузов, в том числе педагогических. По ее словам, создание современной инфраструктуры, программ подготовки учителей давно назрели, о чем неоднократно говорилось на мероприятиях профильного Комитета СФ.

«Кроме того, более 60 процентов выпускников могут поступить на бюджетные места в вузы, такая практика не имеет аналогов в мире. Это стало возможным, в том числе, в связи с последовательным увеличением бюджетных мест, в ближайшей перспективе до 45 тысяч, из которых не менее 70 процентов — для вузов в регионах, где не хватает врачей, учителей, инженеров, работников транспорта и культуры», — добавила Лилия Гумерова.

Сенатор также подчеркнула важность решения о выделении в Год науки и технологий и до 2024 г. 1 трлн 630 млрд руб. на поддержку и качественное развитие отечественной науки.

«Мы несколько раз с коллегами перепроверили эти цифры. Считаю такой шаг важнейшей поддержкой наших ученых. Вчера я выступала на Общем собрании РАН. Именно наши ученые предложили первые вакцины от коронавируса. Поддержка науки поможет ответить на современные вызовы, стоящие перед страной. Рассчитываю, что в рамках предстоящих парламентских слушаний «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста» мы обсудим актуальные задачи, в том числе и по обозначенным проблемам», — сказала Лилия Гумерова.

«Уже сегодня мы проанализируем каждый пункт Послания по вопросам ведения нашего Комитета, наметим план по реализации задач, поставленных главой государства, включая законодательную работу», — подчеркнула парламентарий.

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