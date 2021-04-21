Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы принимают участие в работе профильных комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия возглавляющий сенатскую часть российской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынка Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области приняли участие в работе Комиссии Ассамблеи по политическим вопросам и демократии.

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Белорусы должны сами определить, что им делать и как

Сергей Кисляк указал на постоянное давление на Беларусь. «Надо дать этой стране спокойно решить свои проблемы политическим путем. Белорусы должны сами определить, что им делать и как». При этом парламентарий призвал членов Комиссии голосовать против соответствующего документа ПАСЕ.

Сергей Кисляк также выступил по украинской проблематике. Он считает, что Ассамблея должна обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса. «Мы следим с большой озабоченностью за тем, что происходит на Украине. И считаем, что только Минские соглашения могут решить проблему мирным путем».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области приняли участие в работе Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

В ходе заседания обсуждались поправки к резолюции «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования». Сенаторы выступили против как самого документа, так и против предлагаемых поправок к нему.

Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Александр Башкин

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Владимир Кожин

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Александр Башкин

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Российские сенаторы приняли участие в заседании очередной сессии ПАСЕ

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Также в ходе заседания Александр Башкин представил Комиссии отчет о работе в рамках подготовленного им доклада о принципах и гарантиях адвокатской деятельности.

Сенатор напомнил, что в октябре прошлого года Ассамблея приняла Рекомендацию 2188 (2020) «Принципы и гарантии адвокатской деятельности», основанную на докладе.

Как автор документа сенатор отметил, что доклад построен на более ранней Рекомендации Ассамблеи 2121 (2018) «К вопросу о разработке Европейской конвенции о профессии адвоката».

«В обеих рекомендациях содержится призыв к Комитету министров разработать конвенцию, в которой будут изложены имеющие обязательную силу основные принципы регулирования и защиты профессии адвоката государствами-членами», — сообщил законодатель.

Комитет министров передал эти рекомендации Европейскому Комитету по проблемам преступности (CDPC). «Пока еще нет уверенности в том, что результатом работы станет та конвенция, к разработке которой призывала Ассамблея. Но мы можем надеяться, что конечным результатом станет действительно тот документ, который мы рекомендовали», — сказал Александр Башкин.

«Адвокаты являются важнейшей частью судебной системы и играют важную роль в защите прав человека и сохранении верховенства права. Мы можем с вполне обоснованным удовлетворением отметить, что наши рекомендации помогут укрепить их положение в Европе», — подчеркнул парламентарий.

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