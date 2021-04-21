Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#МКС#Пилотируемая космонавтика#РКК Энергия21.04.2021 18:30

Новый сезон образовательно-просветительского проекта «Космический урок»

Госкорпорация «Роскосмос» дает старт новому сезону уникального образовательно-просветительского проекта «Космический урок» — ежемесячных образовательных медиа-семинаров о космонавтике, инновационных технологиях и законах физики с прямым включением с борта Международной космической станции.

В четверг, 22 апреля 2021 года, в 10:30 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами проведет проектный урок на тему «Рой наноспутников — 2 этап» с участием ребят из Детских технопарков «Кванториум» Омска, Томска и Королева, а также Кемеровского Центра «УникУм» и ВДЦ «Орленок». Урок пройдет в рамках работы Всероссийского Аэрокосмического фестиваля при поддержке Министерства просвещения России.

К уроку присоединятся эксперты: Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Полещук и советник генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александр Чернявский, а все желающие могут присоединиться к прямой трансляции на YouTube-канале «Роскосмос ТВ». По итогам урока авторы тематических проектов, с учетом замечаний и пожеланий экспертов, продолжат под руководством наставников работу по созданию роя малых космических аппаратов.

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Образовательно-просветительский проект «Космический урок» проводится на ежегодной основе. В 2021 году планируется проведение 5 проектных и 4 предметных уроков с участием центральной и активных площадок и подключением Международной космической станции. Партнерами Проекта выступают Томский государственный педагогический университет, филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Томск», РКК «Энергия».

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