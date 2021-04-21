Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ИСРД#КБХА#Сколково#Игорь Арбузов21.04.2021 19:55

Определены финалисты корпоративного акселератора НПО Энергомаш

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») подведены итоги работы корпоративного акселератора, проводившегося совместно с Фондом «Сколково» и нацеленного на поиск перспективных технологических проектов для НПО Энергомаш и предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения. В финал вышли три проекта: два по треку «Двигателестроение» и один в треке «Гражданская продукция».

Среди победителей в треке «Двигателестроение» компания «Кинтех Лаб» с проектом «Компьютерные технологии для предсказательного многоуровневого моделирования процессов горения в двигательных и энергетических установках». Участниками совещания принято решение о проведении совместных работ по моделированию процессов горения и сопряженного теплообмена в газогенераторе двигателя РД-191 НПО Энергомаш. Как отметил заместитель главного конструктора НПО Энергомаш Андрей Иванов при отборе проектов, специалистов КБ интересовали решения по полному математическому описанию двигателя, особенно процессов горения в камере и газогенераторе двигателя. У компании «Кинтех Лаб» есть подобный успешный опыт, поэтому было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве.

Еще один победитель — компания «Turboinspect» — представила проект «Оптическая система для контроля формы труднодоступных объектов». Гибкая лазерная система, внедряемая внутрь агрегата или узла, позволяет получить облако точек и сформировать 3D-поверхность внутренних деталей и корпуса для дальнейшего анализа несплошностей. Эксперты сошлись во мнении, что поскольку проект является полностью российской разработкой, то он может стать одним из этапов реализации программы по импортозамещению.

«Мы должны начать создавать свою уникальную и универсальную систему для проведения оптического контроля, которая позволит осуществлять не только осмотр, но и диагностику допустимых и не допустимых загрязнений, находящихся на внутренних поверхностях ракетного двигателя», — подчеркнул Валентин Калошин, начальник отдела перспективных методов контроля и диагностики Жидкостных ракетных двигателей НПО Энергомаш.

Третьим победителем стала компания «ИнПьезо» в треке «Гражданская продукция», представившая проект «Пьезоэлектрический шаговый привод для трубопроводной задвижки и прочих промышленных применений». Суть технологии состоит в применении функции линейного шагового пьезодвигателя для создания на его базе привода для трубопроводной задвижки.

«Реализация проекта на мощностях Конструкторского бюро химавтоматики даст импульс для развития новых компетенций — производства нового инновационного продукта, расширение линейки выпускаемой продукции» — отметил начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш Виталий Сериков.

Подводя итоги работы корпоративного акселератора, генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов подчеркнул, что работа акселератора показала свою эффективность, отобранные компании предложили интересные решения, поэтому подобную практику нужно обязательно развивать дальше и, конечно, в первую очередь реализовать те проекты, что уже отобраны в рамках акселератора.

«В своей отрасли мы первые, кто начал вести такую работу, — добавил заместитель генерального директора НПО Энергомаш Дмитрий Пахомов. — Выбор партнера по акселератору выпал на Фонд „Сколково“, в том числе потому, что там на протяжении нескольких лет существует космический кластер, который аккумулирует у себя банк данных проектов в области космоса и промышленности, связанной с космосом. И это был правильный выбор. Сейчас нами отобран ряд перспективных проектов, реализацию которых мы начнем в ближайшее время».

Корпоративный акселератор стартовал в январе 2020 года, к отбору принимались заявки по трем направлениям «Двигателестроение», «Гражданская продукция» и «IT-технологии». Всего было подано 167 заявок из которых на первом этапе отобрали 29 наиболее перспективных проектов, а к финалу пришли 4 проекта, три из которых стали победителями.

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