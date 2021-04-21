Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировала ключевые аспекты Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области отметила, что в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию уделено внимание вопросам дальнейшей материальной поддержки учителей, а также выплатам кураторам учебных групп в техникумах и колледжах.

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«Будет продолжено обновление парка школьных автобусов – а это вопросы безопасности детей, в первую очередь, в малых городах и сельской местности», — сказала сенатор.

По мнению Ольги Хохловой, своевременный акцент сделан на педагогическом образовании. «Очевидно, мы должны повышать его качество и престиж и, разумеется, думать об условиях, в которых его получают студенты. Педагогические вузы должны быть современными», — подчеркнула парламентарий.

«Культура – наш государствообразующий фундамент, основа патриотизма. И поэтому абсолютно правильно продолжать программу по модернизации Домов культуры и библиотек, в том числе, уделяя внимание цифровизации», — считает парламентарий.

Ольга Хохлова добавила, что в Послании главы государства большое значение уделено мерам поддержки материнства, детства и семейных ценностей. Государство должно к первому июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, будет выделено единовременно по 10 тыс. руб.

«На мой взгляд, Послание 2021 года открывает постковидный период для нашей страны, ориентированный на каждого, при этом направленный на развитие огромных пространств, сел и малых городов. Нам предстоит напряженная работа, но ее итоги будут способствовать повышению конкурентоспособности России в XXI веке и обеспечат ей лидерские позиции», — уверена Ольга Хохлова.

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