Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета#Лириды#Метеорный поток21.04.2021 16:45

Пик активности Лирид в ночь на 22 апреля

Весенними апрельскими ночами с 14 по 30 апреля 2021 года активизируется метеорный поток Лириды. Пик активности Лирид ожидается в ночь с 21 на 22 апреля 2021 года. В эту ночь можно увидеть до 18 метеоров в час.

Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим как метеоры.

Лириды — один из старейших наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. В прошлом он был значительно активнее, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды, уже более 2 500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая, где написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся целый метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час. С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним.

Комета C/1861 G1 Тэтчера — комета прародительница Лирид. Была обнаружена 5 апреля 1861 года астрономом-любителем А.Е. Тэтчером. Является долгопериодической кометой. Комета C/1861 G1 Тэтчера делает один виток вокруг Солнца за 415 лет. В последний раз она приближалась к Солнцу 3 июня 1861 года (перигелий). В следующий раз она окажется в точке перигелия лишь в 2276 году. Поэтому в наше время метеорный поток не так богат количеством ярких метеоров.

Радиант и метеоры Лирид

Метеорный поток называют по названию того созвездия, в котором расположен радиант (область вылета метеоров). Создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия. Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире. Отсюда и название — Лириды.

Лириды лучше всего видны в средних северных широтах, когда их радиант находится наиболее высоко в небе. Радиант Лирид достигает полезной высоты над горизонтом после 22:30 по местному времени и виден всю ночь. Вылетают метеоры из радианта, который на самом деле представляет собой оптическую иллюзию. Метеоры движутся по параллельным траекториям, но их полет выглядит так, как будто они возникают из одной точки, точно так же, как параллельные дороги кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом.

Метеоры у Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость— 49 км/с. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками. Метеоры Лирид лучше всего видны из северного полушария на рассвете, когда радиант находится высоко в небе.

Наблюдения Лирид в 2021 году

Лириды действуют всю вторую половину апреля — с 14 по 30 апреля, но особую активность они показывают в течение трех ночей вблизи своего пика, т.е. в ночи на 21, 22 и 23 апреля.

Условия наблюдения Лирид в 2021 году — не совсем благоприятные: Луна близка к полнолунию (которое произойдет 27 апреля) и уходит под горизонт после 4 утра. В это время радиант Лирид располагается высоко над южным горизонтом, поэтому наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете.

Для наблюдения метеоров Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.

Желаем ясной погоды и хороших наблюдений!

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